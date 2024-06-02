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Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны - РИА Новости, 02.06.2024

Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:59

2024-06-02T06:59

2024-06-02T11:04

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA). Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня в 6.23 (01.23 мск) успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны. Как сообщает CNSA, на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя лазерное 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно прилунился. CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.

https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

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космос - риа наука, луна, земля, южный полюс, европейское космическое агентство, в мире, китай