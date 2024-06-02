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В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига

В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига - РИА Новости, 02.06.2024

В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига

В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:37

2024-06-02T17:37

2024-06-02T21:24

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу."В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения об избиении 35-летней петербурженки в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Также указано, что неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода", — уточнили в пресс-службе.Региональные следователи начали проверку. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга следит за ее выполнением и ожидает результата.

https://ria.ru/20230916/salon-1896686444.html

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)