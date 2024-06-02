Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 02.06.2024 (обновлено: 21:24 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/zhenschina-1950033409.html
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига - РИА Новости, 02.06.2024
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига
В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:37
2024-06-02T21:24
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу."В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения об избиении 35-летней петербурженки в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Также указано, что неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода", — уточнили в пресс-службе.Региональные следователи начали проверку. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга следит за ее выполнением и ожидает результата.
https://ria.ru/20230916/salon-1896686444.html
санкт-петербург
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига

СК проверит данные об избиении женщины в Шуваловском парке в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения об избиении 35-летней петербурженки в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Также указано, что неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода", — уточнили в пресс-службе.
Региональные следователи начали проверку. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга следит за ее выполнением и ожидает результата.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
16 сентября 2023, 12:28
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала