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В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига - РИА Новости, 02.06.2024
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига
В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:37
2024-06-02T17:37
2024-06-02T21:24
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге избили женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига, сообщает Следственное управление СК России по городу."В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения об избиении 35-летней петербурженки в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Также указано, что неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода", — уточнили в пресс-службе.Региональные следователи начали проверку. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга следит за ее выполнением и ожидает результата.
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санкт-петербург
выборгский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига
СК проверит данные об избиении женщины в Шуваловском парке в Петербурге