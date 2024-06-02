https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950012954.html

"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве

"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024

"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве

В Киеве и Европейских странах начала нарастать паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:44

2024-06-02T14:44

2024-06-02T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

киев

украина

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844054474_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_38819651168cd130294c6c88ac52dbf2.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Киеве и Европейских странах начала нарастать паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — отметил он.По словам эксперта, на сегодняшний день все западные страны в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы."Они верили, что Россия будет ослаблена и, возможно, даже распадется, или что там произойдет смена режима, и что российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет. Теперь они напуганы перспективой того, что все закончится безоговорочной победой России и ее возвращением к границам самой Европы в качестве сверхдержавы", — считает аналитик.Меркурис добавил, что истерика Зеленского из-за провала ВСУ на фронте распространяется и на западные страны, внушая одним страх, а других делая более агрессивными, например, президента Франции Эммануэля Макрона.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950000014.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html

россия

авдеевка

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, авдеевка, киев, украина, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, андрей белоусов, владимир зеленский