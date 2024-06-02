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"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 02.06.2024 (обновлено: 14:51 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950012954.html
"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве
"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024
"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве
В Киеве и Европейских странах начала нарастать паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:44
2024-06-02T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
киев
украина
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Киеве и Европейских странах начала нарастать паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — отметил он.По словам эксперта, на сегодняшний день все западные страны в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы."Они верили, что Россия будет ослаблена и, возможно, даже распадется, или что там произойдет смена режима, и что российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет. Теперь они напуганы перспективой того, что все закончится безоговорочной победой России и ее возвращением к границам самой Европы в качестве сверхдержавы", — считает аналитик.Меркурис добавил, что истерика Зеленского из-за провала ВСУ на фронте распространяется и на западные страны, внушая одним страх, а других делая более агрессивными, например, президента Франции Эммануэля Макрона.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950000014.html
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в мире, россия, авдеевка, киев, украина, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, андрей белоусов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский
"У Зеленского паника": на Западе рассказали, что случилось в Киеве

Меркурис: Зеленский в панике, а Запад напуган после падения Авдеевки

© Фото пресс-службы президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Киеве и Европейских странах начала нарастать паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — отметил он.
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По словам эксперта, на сегодняшний день все западные страны в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы.
«
"Они верили, что Россия будет ослаблена и, возможно, даже распадется, или что там произойдет смена режима, и что российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет. Теперь они напуганы перспективой того, что все закончится безоговорочной победой России и ее возвращением к границам самой Европы в качестве сверхдержавы", — считает аналитик.
Меркурис добавил, что истерика Зеленского из-за провала ВСУ на фронте распространяется и на западные страны, внушая одним страх, а других делая более агрессивными, например, президента Франции Эммануэля Макрона.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронАндрей БелоусовВладимир Зеленский
 
 
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