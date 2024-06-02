Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии
Зеленский пожаловался на попытки сорвать саммит в Швейцарии
© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня в Швейцарии, может оказаться под угрозой срыва, заявил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, его слова приводит Bloomberg.
"К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — сказал он, добавив, что не хочет верить, что они вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".
Агентство Bloomberg напомнило, что расписание Байдена, скорее всего, не позволит ему приехать на конференцию, Китай также отказался от участия в ней.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции. Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.