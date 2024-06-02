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В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 02.06.2024 (обновлено: 05:23 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/vzryvy-1949956885.html
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгороде прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Белгороде, в городе запущена сирена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:16
2024-06-02T05:23
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде, в городе запущена сирена, передает корреспондент РИА Новости.Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы прозвучала серия взрывов в небе разной интенсивности, в домах дрожали стекла.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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белгород, белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгороде прогремела серия взрывов

В Белгороде прогремела серия взрывов, в городе запущена сирена

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде, в городе запущена сирена, передает корреспондент РИА Новости.
Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы прозвучала серия взрывов в небе разной интенсивности, в домах дрожали стекла.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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