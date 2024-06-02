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В Белгороде прогремела серия взрывов

В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгороде прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Белгороде, в городе запущена сирена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T05:16

2024-06-02T05:16

2024-06-02T05:23

специальная военная операция на украине

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белгородская область

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде, в городе запущена сирена, передает корреспондент РИА Новости.Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы прозвучала серия взрывов в небе разной интенсивности, в домах дрожали стекла.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, белгородская область, россия, происшествия