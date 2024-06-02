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Процедура выборов президента Мексики

Процедура выборов президента Мексики - РИА Новости, 02.06.2024

Процедура выборов президента Мексики

В соответствии с конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (1917), президент является главой государства и правительства. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T01:34

2024-06-02T01:34

2024-06-02T01:34

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В соответствии с конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (1917), президент является главой государства и правительства. Избирательное право Мексики является всеобщим свободным, прямым, при тайном голосовании.Согласно статье 82 конституции, президентом страны может быть дееспособный и правоспособный гражданин Мексики по рождению, чьи отец или мать являются мексиканцами. Кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет, проживать в стране в течение года, предшествующего дню выборов, не иметь духовного звания и не быть служителем какого-либо религиозного культа, не состоять на действительной военной службе в течение шести месяцев до дня выборов, не занимать должности государственного секретаря или заместителя государственного секретаря, генерального прокурора или руководителя исполнительной власти какого-либо федерального образования, если только не освободит указанные должности не менее чем за шесть месяцев до дня выборов.Президент избирается сроком на шесть лет относительным большинством и приступает к исполнению своих обязанностей 1 октября года выборов. Гражданин, занимавший должность всенародно избранного президента или назначенный в качестве временного президента, либо исполняющего обязанности президента, либо заместителя президента, не может вновь занять эту должность. Согласно статье 125 конституции, ни один человек не может занимать одновременно две федеральные должности, избираемые всенародно, ни одну должность в федерации и одну должность в субъекте федерации, которые также являются выборными, но назначенный может выбрать из двух должностей ту, которую он хочет занять. Организация выборов является государственной функцией, которая осуществляется через Национальный избирательный институт и местные государственные органы.Выборы проводятся в первое воскресенье июня соответствующего года. День проведения выборов будет считается нерабочим днем на всей территории страны.В соответствии с избирательным законодательством Мексики кандидат в президенты может выдвигаться политическими партиями или коалициями партий.Кроме того, выдвигаться могут независимые кандидаты. Граждане, желающие участвовать в качестве независимых кандидатов, должны, помимо требований, установленных статьей 82 конституции, соответствовать требованиям, изложенным в статье 10 Избирательного кодекса, в частности не быть судьей по выборам или секретарем избирательного трибунала, если только они не оставили должность не менее чем за три года до даты голосования, не быть исполнительным секретарем или исполнительным директором Национального избирательного института если только они не оставили должность не менее чем за три года до даты голосования, и др.Прием заявлений на регистрацию кандидатов проходит с 15 по 22 февраля года выборов. После получения заявления о регистрации от кандидата от партии Национальный избирательный институт в течение трех дней проверяет соблюдение всех требований при подаче заявления и еще через три дня выносит решение о регистрации кандидата.Независимый кандидат для выдвижения на пост президента подает в Национальный избирательный институт заявление о выдвижении и необходимую документацию установленного образца. Сроки для регистрации независимого кандидата в год выборов являются такими же, как и для кандидатов от партии. После его регистрации ему дается 120 дней для сбора подписей в поддержку своей кандидатуры. Независимому кандидату необходимо собрать не менее 1% подписей граждан, включенных в Федеральный реестр избирателей, составленный по состоянию на 31 августа года, предшествовавшего выборам. Подписные листы должны включать подписи избирателей из не менее чем 17 субъектов федерации, в каждом из которых насчитывается не менее 1% граждан, включенных в поименный список избирателей.Список кандидатов публикуется в Официальном вестнике.Национальный избирательный институт является органом, уполномоченным распоряжаться государственным временем на телевидении и радио для агитации, и организует два обязательных дебата между всеми кандидатами на пост президента. Кандидат в президенты не может заключать договоры или приобретать, самостоятельно или через третьих лиц, время на радио или телевидения.Продолжительность избирательной кампании в год выборов президента составляет 90 дней. Максимальный предел расходования средств на избирательную кампанию устанавливается в размере 20% от финансирования избирательной кампании партий в год президентских выборов. Для независимых кандидатов планка установлена в размере 10%.Распространение или размещение предвыборной агитации должно осуществляться с соблюдением сроков, их изъятие или прекращение распространения должно быть произведено за три дня до дня выборов. Если агитационные материалы размещены на дорогах общего пользования, они должны быть сняты в течение семи дней после окончания дня выборов.Голосование начинается в 8.00 и заканчивается в 18.00. Голосование может быть закончено раньше установленного срока, если председатель и секретарь избирательного участка подтвердят, что уже проголосовали все избиратели, включенные в соответствующие списки избирателей. Открытым избирательный участок может оставаться после 18.00, если там еще находятся избиратели, не успевшие к этому времени проголосовать.Согласно статье 34 конституции Мексики, избирательным правом обладают граждане страны, которые имеют статус мексиканца, а также отвечают следующим требованиям: они достигли 18-летнего возраста и ведут достойный образ жизни. Кроме того, помимо вышеперечисленных требований, Избирательный кодекс Мексики в пункте 1 статьи 9 предусматривает, что граждане должны быть зарегистрированы в Федеральном реестре избирателей и иметь карточку для голосования. Согласно статье 36 конституции, избирательное право является обязанностью гражданина Мексики.Избиратели голосуют в том порядке, в котором они предстают перед руководящим органом избирательного участка при обязательном предъявлении своей карточки для голосования. Председатель руководящего органа участка может разрешить проголосовать гражданину, чья карточка для голосования содержит ошибки, но при этом он внесен в список избирателей в соответствии со своим местом жительства.Если избиратель внесен в избирательный список и предъявил свою карточку для голосования, ему вручается бюллетень для голосования с тем, чтобы он свободно и тайно поставил отметку в соответствующее поле. Те избиратели, которые не умеют читать или физически не могут поставить отметку в бюллетени, могут прибегнуть к помощи любого лица, которому они доверяют и которое их сопровождает. Затем избиратель складывает свой бюллетень и опускает его в урну для голосования. Секретарь участка делает отметку "проголосовал" в списке избирателей, делает отметку в карточке для голосования избирателя, воспользовавшегося своим правом голоса, наносит несмываемую жидкость на большой палец правой руки избирателя и возвращает избирателю его карточку для голосования.В специальных избирательных участках, предназначенных для проведения голосования избирателей, которые временно находятся вне своего участка для голосования, к которому они были приписаны, устанавливаются следующие правила голосования: избиратель, помимо предъявления карточки для голосования, по требованию председателя руководящего органа должен показать свой большой палец правой руки, чтобы подтвердить, что он не голосовал на другом участке. Секретарь отмечает в списке таких избирателей сведения о карточке для голосования этого избирателя. После выполнения всех требований, избирателю вручается бюллетень. Секретарь добавляет имя избирателя к числу граждан, участвовавших в данных выборах.Граждане, проживающие за границей, могут осуществлять свое право голоса по почте путем доставки бюллетеня лично в установленные урны для голосования в посольствах или консульствах или, при необходимости, в электронном виде. Граждане, которые голосуют за границей, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 34 конституции и пункту 1 статьи 9 Избирательного кодекса Мексику. Кроме того, они должны обратиться в исполнительную дирекцию Федерального реестра избирателей с просьбой о внесении их в поименный избирательный список граждан, проживающих за границей, а также указать свой адрес проживания за границей, по которому будут отправлены избирательные бюллетени или, в соответствующих случаях, электронные средства для голосования.Предусматривается также вариант досрочного голосования на дому, если избиратель, имеющий карточку для голосования избирателя с ограниченными возможностями здоровья, подаст заявление о включении его в поименный список избирателей, участвующих в досрочном голосовании. Выборы, результаты которых своевременно не оспариваются, считаются действительными и окончательными.Если выборы признаны недействительными, объявление о дополнительных или очередных выборах должно быть сделано в течение 45 дней после завершения последнего этапа избирательного процесса.Президент Мексики приступает к исполнению своих обязанностей 1 октября после принесения присяги перед конгрессом страны или постоянной комиссией конгресса. Если президент не может принести присягу перед этими двумя органами, то тогда он приносит присягу перед советами директоров палат конгресса. Если этот вариант не возможен, то президент приносит присягу перед председателем Верхового суда.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мексика, в мире, политика, выборы