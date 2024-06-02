https://ria.ru/20240602/vsu-1949992851.html

"Получили сигнал". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Получили сигнал". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024

"Получили сигнал". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Солдаты ВСУ массово переходят на сторону России, так как были насильно отправлены на фронт, заявил американский политолог Доктороу в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:30

2024-06-02T12:30

2024-06-02T12:30

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ массово переходят на сторону России, так как были насильно отправлены на фронт, заявил американский политолог Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Тех, кто сейчас дезертирует, вынуждали идти служить: их хватали на улицах вопреки протестам и против их воли отправляли в армию. Поэтому вполне логично, что, получая от российских войск сигнал "идите к нам", они так и делают и переходят на их сторону", — сказал он.Доктороу добавил, что сейчас ежедневные потери ВСУ составляют до 1700 человек в день. Страшно представить, чем это в итоге обернется для Украины, если масштабное наступление российской армии еще не началось, заключил он.Телеканал NBC ранее сообщал, что недостаток мобилизованных в ВСУ может решить судьбу Киева в конфликте даже при наличии помощи Запада. СМИ также пообщалось с украинскими мужчинами, которые избегают мобилизации. Проживающий в Киеве юрист рассказал, что паникует при виде людей в форме и опасается, что его телефон выключат. Один из уехавших в Португалию заявил, что опасался мобилизации, но при этом по рассказам своих друзей знает, что ситуация с нехваткой военных в ВСУ крайне тяжелая. Отмечается, что все мужчины не стали называть свои полные имена из-за опасений, что их найдут после интервью.Весной на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

https://ria.ru/20240413/vsu-1939739577.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины