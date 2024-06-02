https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ

Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ - РИА Новости, 02.06.2024

Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ

Спикер нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным необходимость усиления парламентского контроля РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T20:17

2024-06-02T20:17

2024-06-02T20:18

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным необходимость усиления парламентского контроля за претворением в жизнь основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. "Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергеенко в рамках визита в Республику Казахстан провел рабочую встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володиным… Стороны обсудили формирование повестки дня 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которую планируется провести в июне этого года в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты. Прежде всего, отмечается там, речь шла о необходимости усиления парламентского контроля за реализацией декрета Высшего Государственного совета Союзного государства "Об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы" с акцентом на вопросах обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета двух стран. "Была также отмечена целесообразность продолжения практики проведения "правительственного часа". Его заседание на 66-й сессии Парламентского Собрания будет посвящено формированию и развитию общего научного и образовательного пространства" - говорится в сообщении. Согласно ему, важным направлением является отслеживание эффективности выполнения совместных программ и мероприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства. В настоящее время их более сорока – пять программ и 37 мероприятий. "Не менее важно создание задела для новых проектов и программ. Наряду с экономикой, кооперацией, высокими технологиями и искусственным интеллектом самое серьезное внимание нужно уделять социальному, культурному и гуманитарному направлениям, определяющим общие ценности белорусов и россиян", - подчеркивается в сообщении. По данным пресс-службы, было также отмечено, что усилению роли и значения Союзного государства в формирующемся многополярном мире будет способствовать взаимная поддержка на международных парламентских площадках. "Целесообразно продолжить проведение координационных встреч членов делегаций стран-участниц ОДКБ в преддверии различных парламентских форумов в рамках Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и иных организаций", - говорится в сообщении. Там отмечается, что белорусские и российские парламентарии рассматривают возможность участия в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая состоится в конце июня — начале июля текущего года в Бухаресте (Румыния). В связи с этим прорабатываются совместные меры по мобилизации поддержки со стороны дружественных стран для противодействия возможным конфронтационным инициативам, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240524/pktin-1948138027.html

https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html

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в мире, россия, бухарест, румыния, вячеслав володин, госдума рф, одкб, межпарламентский союз