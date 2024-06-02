https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html

Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных

Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных - РИА Новости, 02.06.2024

Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных

Российские военные воюют лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T20:14

2024-06-02T20:14

2024-06-02T21:21

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные воюют лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу политолога Юрия Романенко."Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью и потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм", — сказал он.Как заметил военнослужащий, российские солдаты чувствуют себя в этом состоянии комфортно, так как, по его словам, они настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее."У нас все на добрых началах, нет той дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться всем и работать", — заключил он.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина