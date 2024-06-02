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Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 02.06.2024 (обновлено: 21:21 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных
Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных - РИА Новости, 02.06.2024
Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных
Российские военные воюют лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:14
2024-06-02T21:21
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные воюют лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу политолога Юрия Романенко."Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью и потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм", — сказал он.Как заметил военнослужащий, российские солдаты чувствуют себя в этом состоянии комфортно, так как, по его словам, они настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.&quot;У нас все на добрых началах, нет той дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться всем и работать&quot;, — заключил он.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных

Солдат ВСУ: российские солдаты воюют лучше, так как умеют сохранять ритм

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные воюют лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу политолога Юрия Романенко.
"Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью и потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм", — сказал он.
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Как заметил военнослужащий, российские солдаты чувствуют себя в этом состоянии комфортно, так как, по его словам, они настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.
«

"У нас все на добрых началах, нет той дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться всем и работать", — заключил он.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.
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