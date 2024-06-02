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"Эту ошибку совершает каждый четвертый". От чего предостерегли водителей - РИА Новости, 02.06.2024
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08:00 02.06.2024 (обновлено: 13:49 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html
"Эту ошибку совершает каждый четвертый". От чего предостерегли водителей
"Эту ошибку совершает каждый четвертый". От чего предостерегли водителей - РИА Новости, 02.06.2024
"Эту ошибку совершает каждый четвертый". От чего предостерегли водителей
Смертность в авариях с участием диких животных ежегодно растет. Страдают не только люди, но и звери, которым в большинстве случаев невозможно помочь. Как... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:00
2024-06-02T13:49
общество
москва
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
гибдд мвд рф
авария
дикие животные
автомобили
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. Смертность в авариях с участием диких животных ежегодно растет. Страдают не только люди, но и звери, которым в большинстве случаев невозможно помочь. Как поступать автолюбителям в подобных ситуациях — в материале РИА Новости."Привязали к отбойнику"Ранним утром 24 мая в районе Новогиреево на востоке Москвы местные жители заметили двух лосей. Один бродил по улице, а второй купался в Кошачьем пруду.Москвичи позвонили в полицию. Однако поймать животное сотрудникам не удалось — зверь бросился бежать и в страхе угодил под колеса фуры, выскочив на шоссе.“На внешней стороне нулевого километра МКАД затруднено движение из-за травмированного лося на проезжей части”, — сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.На место прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. А неравнодушные очевидцы стали звонить по телефонам горячих линий помощи диким животным.“Лося сбили в 07:50 утра. В 09:30 туда приехали сотрудники какой-то службы, расстелили сетку. Мы обрадовались, думали, животное сейчас заберут и помогут. Но его просто замотали в нее и привязали к отбойнику. Примерно в час дня лось умер”, — рассказывает москвичка Ирина.По словам другой свидетельницы происшествия, Дарьи, многие люди хотели помочь животному. “Мы звонили в разные инстанции, однако везде нам отвечали одно: лечить не будут, а усыпить не имеют право”, — уверяет она.И это не единственный случай. Одиннадцатого марта на федеральной трассе “Вятка” автомобилисты заметили сбитого лося. По данным местных СМИ, он пролежал на месте двенадцать часов, позже его застрелили. В региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира сослались на заключение ветеринарного врача: ноги были сломаны, поэтому зверь не мог передвигаться."Никто не берется"По приказу Минприроды в случаях, если животное не может передвигаться после ДТП, уполномоченным сотрудникам ведомства даются сутки для “регулирования численности охотничьих ресурсов”, — то есть, для отстрела раненой особи.Кроме того, у неравнодушных нет права оказывать помощь без особого разрешения охотинспекции и ветеринаров. “Получить его практически невозможно, — поясняет владелец частного питомника “Белый лось” Алексей Седов. — В департаменте природопользования и охраны окружающей среды по Москве не берут трубку в нерабочее время. В будни до них дозвониться так же сложно”.По его словам, с мая по октябрь дикие животные перемещаются только ранним утром и ночью. “Большинство ДТП с лосями происходит с мая по октябрь с ночное время, — уточняет он. — Днем особи отлеживаются, пережидают жару”.С начала года ему поступило более 90 обращений с просьбами помочь сбитым лосям, однако принять всех он не может — нет оборудования для лечения. “Выходить крупное животное с переломом можно только с помощью специальных подвесов. Две ветеринарные клиники в Подмосковье так лечат лошадей. За лосей никто не берется”, — говорит зоозащитник.Помочь сохатым после аварий не может и Центр реабилитации диких животных, работающий при столичном департаменте природопользования. “Обычно в таких авариях животные не выживают — ни лоси, ни косули, потому что у них очень хрупкие кости”, — рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Сергей Бурмистров.Алексей Седов, в свою очередь, уверен, что именно на базе государственных ветеринарных центров нужно развивать реабилитацию крупных диких животных. “Я несколько раз поднимал вопрос создания подобного центра, обращался с инициативой в Минприроды. Но им это не интересно”, — отмечает он.Чаще всего у сбитых особей одна судьба — смерть. “В 90 процентах случаев пострадавших в ДТП лосей отстреливают. Иногда спасают молодых особей, но взрослым помочь очень сложно, — говорит основатель Благотворительного фонда "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" Ксения Михайлова. — Ведь лось — дикое животное, и месяц прилежно висеть на подвесе не будет. Лошадь может, а он, как только придет в себя, начнет вырываться, запутается и задушит себя этими веревками. Другого способа срастить кости крупным животным просто не существует”.В Европе пострадавших в авариях животных лечат — для них придумали фиксирующие накладки и бионические протезы. В России такого пока нет. На всю страну — четыре ветеринара, специализирующихся на этом виде парнокопытных."Лучше не уезжать"В половине инцидентов виноваты именно водители — примерно треть столкновений происходит с нарушением ПДД. Проведенное РИА Новости исследование в 2022-м показало, что чаще всего к наезду на животное приводит несоблюдение пункта 10.1 — превышение скорости. По статистике ГИБДД, эту ошибку совершает почти каждый четвертый.А по данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% — в 734 происшествиях погибло 92 человека.“Пострадавшее в ДТП дикое животное — ущерб государству, который водитель обязан возместить. Размер взыскания зависит от вида животного и условий, при которых произошло столкновение, — уточняет автоюрист Лев Воропаев. — Сумма штрафа — от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае, если погибший зверь занесен в Красную книгу, она увеличивается в пять-семь раз”.Если оформить ДТП по всем правилам, покрыть сумму взыскания поможет действующий полис ОСАГО. “Как правило, лимита в 400 тысяч рублей по ОСАГО хватает, чтобы компенсировать ущерб, причиненный государству. При этом чинить автомобиль, пострадавший при наезде на дикое животное, водителю придется за свой счет”, — говорит адвокат движения автомобилистов “Свобода выбора” Сергей Радько.Эксперты также не рекомендуют покидать место аварии — это чревато последствиями вплоть до лишения прав на полтора года.Для животного же приезд специалистов — единственный шанс выжить. “Иногда, сбив лося, водители уезжают с места аварии. Как правило, для раненого зверя это смертный приговор. Он уползает в лес, где потом медленно умирает от голода и стресса”, — объясняет Алексей Седов.Зоозащитники призывают не оставлять попыток помогать диким зверям в беде. Если принимать их на лечение станут чаще, новых способов реабилитации и спасенных жизней будет больше.
https://ria.ru/20220211/losi-1772100444.html
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общество, москва, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гибдд мвд рф, авария, дикие животные, автомобили
Общество, Москва, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ГИБДД МВД РФ, Авария, Дикие животные, Автомобили
"Эту ошибку совершает каждый четвертый". От чего предостерегли водителей

В России выросла смертность водителей от столкновения с животными

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД на улице Москвы
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. Смертность в авариях с участием диких животных ежегодно растет. Страдают не только люди, но и звери, которым в большинстве случаев невозможно помочь. Как поступать автолюбителям в подобных ситуациях — в материале РИА Новости.

"Привязали к отбойнику"

Ранним утром 24 мая в районе Новогиреево на востоке Москвы местные жители заметили двух лосей. Один бродил по улице, а второй купался в Кошачьем пруду.
Москвичи позвонили в полицию. Однако поймать животное сотрудникам не удалось — зверь бросился бежать и в страхе угодил под колеса фуры, выскочив на шоссе.
“На внешней стороне нулевого километра МКАД затруднено движение из-за травмированного лося на проезжей части”, — сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
© АГН "Москва" / Мобильный репортер Авария с участием лося на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, 2023 год
Авария с участием лося на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, 2023 год - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Авария с участием лося на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, 2023 год
На место прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. А неравнодушные очевидцы стали звонить по телефонам горячих линий помощи диким животным.
“Лося сбили в 07:50 утра. В 09:30 туда приехали сотрудники какой-то службы, расстелили сетку. Мы обрадовались, думали, животное сейчас заберут и помогут. Но его просто замотали в нее и привязали к отбойнику. Примерно в час дня лось умер”, — рассказывает москвичка Ирина.
По словам другой свидетельницы происшествия, Дарьи, многие люди хотели помочь животному. “Мы звонили в разные инстанции, однако везде нам отвечали одно: лечить не будут, а усыпить не имеют право”, — уверяет она.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинАвтомобиль ДПС на МКАДе
Автомобиль ДПС на МКАДе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Автомобиль ДПС на МКАДе
И это не единственный случай. Одиннадцатого марта на федеральной трассе “Вятка” автомобилисты заметили сбитого лося. По данным местных СМИ, он пролежал на месте двенадцать часов, позже его застрелили. В региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира сослались на заключение ветеринарного врача: ноги были сломаны, поэтому зверь не мог передвигаться.

"Никто не берется"

По приказу Минприроды в случаях, если животное не может передвигаться после ДТП, уполномоченным сотрудникам ведомства даются сутки для “регулирования численности охотничьих ресурсов”, — то есть, для отстрела раненой особи.
Кроме того, у неравнодушных нет права оказывать помощь без особого разрешения охотинспекции и ветеринаров. “Получить его практически невозможно, — поясняет владелец частного питомника “Белый лось” Алексей Седов. — В департаменте природопользования и охраны окружающей среды по Москве не берут трубку в нерабочее время. В будни до них дозвониться так же сложно”.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников департамента лесного хозяйства Приморского края
Автомобиль сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобиль сотрудников департамента лесного хозяйства Приморского края
По его словам, с мая по октябрь дикие животные перемещаются только ранним утром и ночью. “Большинство ДТП с лосями происходит с мая по октябрь с ночное время, — уточняет он. — Днем особи отлеживаются, пережидают жару”.
С начала года ему поступило более 90 обращений с просьбами помочь сбитым лосям, однако принять всех он не может — нет оборудования для лечения.
«

“Выходить крупное животное с переломом можно только с помощью специальных подвесов. Две ветеринарные клиники в Подмосковье так лечат лошадей. За лосей никто не берется”, — говорит зоозащитник.

Помочь сохатым после аварий не может и Центр реабилитации диких животных, работающий при столичном департаменте природопользования. “Обычно в таких авариях животные не выживают — ни лоси, ни косули, потому что у них очень хрупкие кости”, — рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Сергей Бурмистров.
Алексей Седов, в свою очередь, уверен, что именно на базе государственных ветеринарных центров нужно развивать реабилитацию крупных диких животных. “Я несколько раз поднимал вопрос создания подобного центра, обращался с инициативой в Минприроды. Но им это не интересно”, — отмечает он.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛось в Российском карантинном центре диких животных "Велес"
Лось в Российском карантинном центре диких животных Велес - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Лось в Российском карантинном центре диких животных "Велес"
Чаще всего у сбитых особей одна судьба — смерть. “В 90 процентах случаев пострадавших в ДТП лосей отстреливают. Иногда спасают молодых особей, но взрослым помочь очень сложно, — говорит основатель Благотворительного фонда "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" Ксения Михайлова. — Ведь лось — дикое животное, и месяц прилежно висеть на подвесе не будет. Лошадь может, а он, как только придет в себя, начнет вырываться, запутается и задушит себя этими веревками. Другого способа срастить кости крупным животным просто не существует”.
В Европе пострадавших в авариях животных лечат — для них придумали фиксирующие накладки и бионические протезы. В России такого пока нет. На всю страну — четыре ветеринара, специализирующихся на этом виде парнокопытных.
Автомобилист пропускает лося на дороге в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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"Лучше не уезжать"

В половине инцидентов виноваты именно водители — примерно треть столкновений происходит с нарушением ПДД. Проведенное РИА Новости исследование в 2022-м показало, что чаще всего к наезду на животное приводит несоблюдение пункта 10.1 — превышение скорости. По статистике ГИБДД, эту ошибку совершает почти каждый четвертый.
А по данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% — в 734 происшествиях погибло 92 человека.
«

“Пострадавшее в ДТП дикое животное — ущерб государству, который водитель обязан возместить. Размер взыскания зависит от вида животного и условий, при которых произошло столкновение, — уточняет автоюрист Лев Воропаев. — Сумма штрафа — от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае, если погибший зверь занесен в Красную книгу, она увеличивается в пять-семь раз”.

Если оформить ДТП по всем правилам, покрыть сумму взыскания поможет действующий полис ОСАГО. “Как правило, лимита в 400 тысяч рублей по ОСАГО хватает, чтобы компенсировать ущерб, причиненный государству. При этом чинить автомобиль, пострадавший при наезде на дикое животное, водителю придется за свой счет”, — говорит адвокат движения автомобилистов “Свобода выбора” Сергей Радько.
Эксперты также не рекомендуют покидать место аварии — это чревато последствиями вплоть до лишения прав на полтора года.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоЛось на проезжей части
Лось на проезжей части - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Лось на проезжей части
Для животного же приезд специалистов — единственный шанс выжить.
«

“Иногда, сбив лося, водители уезжают с места аварии. Как правило, для раненого зверя это смертный приговор. Он уползает в лес, где потом медленно умирает от голода и стресса”, — объясняет Алексей Седов.

Зоозащитники призывают не оставлять попыток помогать диким зверям в беде. Если принимать их на лечение станут чаще, новых способов реабилитации и спасенных жизней будет больше.
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ОбществоМоскваМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ГИБДД МВД РФАварияДикие животныеАвтомобили
 
 
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