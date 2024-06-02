https://ria.ru/20240602/ukraina-1950045565.html

"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США

"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США - РИА Новости, 02.06.2024

"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США

Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:29

2024-06-02T19:29

2024-06-02T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. <…> У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену, но <…> нет сомнений, что у него проблемы", — отметил он.По словам профессора, в широких слоях населения осталось мало энтузиазма по поводу конфликта, раз молодых людей и даже пожилых мужчин насильно ловят для отправки в армию."Я думаю, что военная ситуация довольно проста. Русские имеют преимущество, их преимущество над украинцами растет с каждой неделей, и не будет удивительно, если этим летом или этой осенью украинские вооруженные силы развалятся", — резюмировал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы там хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html

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