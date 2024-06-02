"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
Миршаймер: у Зеленского серьезные проблемы из-за недовольства в стране
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. <…> У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену, но <…> нет сомнений, что у него проблемы", — отметил он.
По словам профессора, в широких слоях населения осталось мало энтузиазма по поводу конфликта, раз молодых людей и даже пожилых мужчин насильно ловят для отправки в армию.
"Я думаю, что военная ситуация довольно проста. Русские имеют преимущество, их преимущество над украинцами растет с каждой неделей, и не будет удивительно, если этим летом или этой осенью украинские вооруженные силы развалятся", — резюмировал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы там хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.