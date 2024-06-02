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"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 02.06.2024 (обновлено: 20:29 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950045565.html
"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США - РИА Новости, 02.06.2024
"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:29
2024-06-02T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джон миршаймер
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. &lt;…&gt; У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену, но &lt;…&gt; нет сомнений, что у него проблемы", — отметил он.По словам профессора, в широких слоях населения осталось мало энтузиазма по поводу конфликта, раз молодых людей и даже пожилых мужчин насильно ловят для отправки в армию."Я думаю, что военная ситуация довольно проста. Русские имеют преимущество, их преимущество над украинцами растет с каждой неделей, и не будет удивительно, если этим летом или этой осенью украинские вооруженные силы развалятся", — резюмировал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы там хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
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в мире, владимир зеленский, джон миршаймер, владимир путин, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев
"Возможный кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США

Миршаймер: у Зеленского серьезные проблемы из-за недовольства в стране

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. <…> У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену, но <…> нет сомнений, что у него проблемы", — отметил он.
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По словам профессора, в широких слоях населения осталось мало энтузиазма по поводу конфликта, раз молодых людей и даже пожилых мужчин насильно ловят для отправки в армию.
"Я думаю, что военная ситуация довольно проста. Русские имеют преимущество, их преимущество над украинцами растет с каждой неделей, и не будет удивительно, если этим летом или этой осенью украинские вооруженные силы развалятся", — резюмировал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы там хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерВладимир ПутинРоссияУкраинаКиев
 
 
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