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"Крупнейшее в мире": на Западе раскрыли, что попало под удар на Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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18:03 02.06.2024 (обновлено: 21:16 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html
"Крупнейшее в мире": на Западе раскрыли, что попало под удар на Украине
"Крупнейшее в мире": на Западе раскрыли, что попало под удар на Украине - РИА Новости, 02.06.2024
"Крупнейшее в мире": на Западе раскрыли, что попало под удар на Украине
Во время массированного удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа, утверждает британский эксперт... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:03
2024-06-02T21:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Во время массированного удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях были нанесены удары по энергообъектам страны."Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьезно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и ЕС. Судя по всему, оно было построено еще Советским Союзом, и это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире", — отметил Меркурис.Эксперт выразил уверенность в том, что Россия уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Украины этот день стал "очень и очень плохим".Аналитик добавил, что киевскому режиму легко лгать о количестве сбитых ракет, но последствия уничтожения объектов энергоинфраструктуры скрыть сложнее или практически невозможно.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html
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в мире, украина, европа, вооруженные силы украины, евросоюз, ивано-франковская область
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"Крупнейшее в мире": на Западе раскрыли, что попало под удар на Украине

Меркурис: на Украине подорвали крупнейшее в мире хранилище газа

© ДСНС УкраїниТушение пожара на Украине
Тушение пожара на Украине
© ДСНС України
Тушение пожара на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Во время массированного удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях были нанесены удары по энергообъектам страны.
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"Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьезно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и ЕС. Судя по всему, оно было построено еще Советским Союзом, и это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире", — отметил Меркурис.
Эксперт выразил уверенность в том, что Россия уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Украины этот день стал "очень и очень плохим".
Аналитик добавил, что киевскому режиму легко лгать о количестве сбитых ракет, но последствия уничтожения объектов энергоинфраструктуры скрыть сложнее или практически невозможно.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзИвано-Франковская область
 
 
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