https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 02.06.2024

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина

Украина может потерять контроль над крупными городами, включая столицу, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:33

2024-06-02T17:33

2024-06-02T21:14

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять контроль над крупными городами, включая столицу, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте. Я вчера видел карту", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продвигаются вперед на многих направлениях, вынуждая ВСУ подтягивать резервы на эти линии. Однако украинская армия не обладает такими ресурсами, а Вооруженные силы России превосходят их по численности и оснащению."В какой-то момент, вы знаете, это сломается. И когда это случится, я говорил, что у них нет позиций, хорошо укрепленных позиций, на которые они могли бы вернуться", — резюмировал Джонсон.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950022193.html

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в мире, украина, киев, россия, андрей белоусов, виталий ганчев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)