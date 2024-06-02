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"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 02.06.2024 (обновлено: 21:14 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина
"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 02.06.2024
"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина
Украина может потерять контроль над крупными городами, включая столицу, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:33
2024-06-02T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
андрей белоусов
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять контроль над крупными городами, включая столицу, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте. Я вчера видел карту", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продвигаются вперед на многих направлениях, вынуждая ВСУ подтягивать резервы на эти линии. Однако украинская армия не обладает такими ресурсами, а Вооруженные силы России превосходят их по численности и оснащению."В какой-то момент, вы знаете, это сломается. И когда это случится, я говорил, что у них нет позиций, хорошо укрепленных позиций, на которые они могли бы вернуться", — резюмировал Джонсон.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html
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в мире, украина, киев, россия, андрей белоусов, виталий ганчев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Андрей Белоусов, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина

Джонсон: Украина может потерять Киев, Одессу и Николаев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять контроль над крупными городами, включая столицу, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте. Я вчера видел карту", — отметил он.
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По словам эксперта, российские военные продвигаются вперед на многих направлениях, вынуждая ВСУ подтягивать резервы на эти линии. Однако украинская армия не обладает такими ресурсами, а Вооруженные силы России превосходят их по численности и оснащению.
"В какой-то момент, вы знаете, это сломается. И когда это случится, я говорил, что у них нет позиций, хорошо укрепленных позиций, на которые они могли бы вернуться", — резюмировал Джонсон.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияАндрей БелоусовВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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