https://ria.ru/20240602/ukraina-1950020964.html

В Италии предупредили об ответе России на опасный шаг Запада

В Италии предупредили об ответе России на опасный шаг Запада - РИА Новости, 02.06.2024

В Италии предупредили об ответе России на опасный шаг Запада

Россия ответит Западу на эскалацию конфликта на Украине, предупредил итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano. В материале отмечается, РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:41

2024-06-02T15:41

2024-06-02T16:22

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия ответит Западу на эскалацию конфликта на Украине, предупредил итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano. В материале отмечается, что готовность некоторых стран направить сухопутные войска на Украину и решение позволить ВСУ использовать поставляемое Западом оружие для поражения военных объектов, расположенных на российской территории, говорит о решении эскалировать конфликт с Россией. "Эти решения не останутся без последствий: Россия примет их к сведению и даст ответ", — говорится в публикации. По мнению автора, совершенно очевидно, что западные страны, начиная с США, заложив основу для конфликта на Украине расширением НАТО на восток, поддержав переворот на Майдане, нарушив Минские соглашения, хотят его расширить, вместо того, чтобы закончить боевые действия путем переговоров. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950000014.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html

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россия, украина, нато, италия, вооруженные силы украины, в мире