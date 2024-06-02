В Италии предупредили об ответе России на опасный шаг Запада
FQ: Россия ответит на эскалацию конфликта со стороны Запада
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия ответит Западу на эскалацию конфликта на Украине, предупредил итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.
В материале отмечается, что готовность некоторых стран направить сухопутные войска на Украину и решение позволить ВСУ использовать поставляемое Западом оружие для поражения военных объектов, расположенных на российской территории, говорит о решении эскалировать конфликт с Россией.
В материале отмечается, что готовность некоторых стран направить сухопутные войска на Украину и решение позволить ВСУ использовать поставляемое Западом оружие для поражения военных объектов, расположенных на российской территории, говорит о решении эскалировать конфликт с Россией.
"Эти решения не останутся без последствий: Россия примет их к сведению и даст ответ", — говорится в публикации.
По мнению автора, совершенно очевидно, что западные страны, начиная с США, заложив основу для конфликта на Украине расширением НАТО на восток, поддержав переворот на Майдане, нарушив Минские соглашения, хотят его расширить, вместо того, чтобы закончить боевые действия путем переговоров.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
По мнению автора, совершенно очевидно, что западные страны, начиная с США, заложив основу для конфликта на Украине расширением НАТО на восток, поддержав переворот на Майдане, нарушив Минские соглашения, хотят его расширить, вместо того, чтобы закончить боевые действия путем переговоров.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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