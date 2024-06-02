https://ria.ru/20240602/ukraina-1950007772.html

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС - РИА Новости, 02.06.2024

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС

МВД Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), их принудительно заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:10

2024-06-02T14:10

2024-06-02T14:10

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. МВД Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), их принудительно заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение и отправляют на фронт, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Гончаренко* накануне сообщал, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС. "К сожалению, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных спасателей: чтобы избежать общественного осуждения и огласки, работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в НПУ, либо на увольнение. Тем самым на официальном задокументированном уровне должно сложиться впечатление, что спасатели по собственной инициативе увольняются из ГСЧС и переходят в НПУ, и их никто не мобилизует, это их добровольное желание", - написал Гончаренко*, отметив, что данную информацию ему предоставили жители страны. По словам депутата, руководители таким образом просто снимают с себя ответственность, утверждая, что этих людей не мобилизуют, а в боевые подразделения они якобы идут по собственной инициативе. По факту же, как пишет Гончаренко*, списки на перевод составляются даже без согласия спасателей, которых просто ставят перед фактом. При этом никаких условий перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий никто не объявляет. "На местах просто выполняется указание сверху выполнить план набора, потому что каждый руководитель держится за свою должность… Им безразлично, что развалится система, главное - остаться у кормушки. У нас, как всегда, личный состав - это не люди, а цифры, люди - это только руководители", - подытожил Гончаренко*. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире