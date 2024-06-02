Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Глава МИД Литвы: Украина находится в худшем положении, чем год назад
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше - несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он.
"Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше - несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он.
По его словам, западные союзники должны подумать о том, как нанести "ответный удар" по России. При этом глава МИД Литвы уверен, что появление солдат НАТО на Украине якобы не будет означать, что альянс втянут в прямой конфликт с Россией, поскольку, по его словам, такое решение примут не все участники, а только "определенные страны".
Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отмечал, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отмечал, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.