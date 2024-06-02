https://ria.ru/20240602/ukraina-1950000014.html

Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 02.06.2024

Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:16

2024-06-02T13:16

2024-06-02T14:42

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше - несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он. По его словам, западные союзники должны подумать о том, как нанести "ответный удар" по России. При этом глава МИД Литвы уверен, что появление солдат НАТО на Украине якобы не будет означать, что альянс втянут в прямой конфликт с Россией, поскольку, по его словам, такое решение примут не все участники, а только "определенные страны". Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отмечал, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, россия