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Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 02.06.2024 (обновлено: 14:42 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950000014.html
Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:16
2024-06-02T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше - несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он. По его словам, западные союзники должны подумать о том, как нанести "ответный удар" по России. При этом глава МИД Литвы уверен, что появление солдат НАТО на Украине якобы не будет означать, что альянс втянут в прямой конфликт с Россией, поскольку, по его словам, такое решение примут не все участники, а только "определенные страны". Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отмечал, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО, Россия
Глава МИД Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

Глава МИД Литвы: Украина находится в худшем положении, чем год назад

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшилось, заявил в интервью ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше - несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он.
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По его словам, западные союзники должны подумать о том, как нанести "ответный удар" по России. При этом глава МИД Литвы уверен, что появление солдат НАТО на Украине якобы не будет означать, что альянс втянут в прямой конфликт с Россией, поскольку, по его словам, такое решение примут не все участники, а только "определенные страны".

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отмечал, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
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