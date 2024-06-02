https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html

Командиры ВСУ сообщили тревожные новости для Украины, пишут СМИ

Командиры ВСУ сообщили тревожные новости для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024

Командиры ВСУ сообщили тревожные новости для Украины, пишут СМИ

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев, пишет The Washington Post. "Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:00

2024-06-02T11:00

2024-06-02T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев, пишет The Washington Post. "Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы", — говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что принятый этой весной закон об усилении мобилизации не поможет Киеву, если на фоне стремительного продвижения ВС России украинские военные на фронте будут заниматься подготовкой новичков. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949968887.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия