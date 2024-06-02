Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 02.06.2024 (обновлено: 10:18 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине
Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:36
2024-06-02T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946065490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e27b1764c4143ba749cb9b053f044346.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине, пишет The American Conservative. "Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал изданию директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен. В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать. "Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее", — добавил эксперт. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949968887.html
https://ria.ru/20240602/nato-1949708317.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946065490_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8116c198b1ef03a9bb33c1c022f009a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине

TAC: администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине, пишет The American Conservative.

"Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал изданию директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием
08:54
В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.

"Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее", — добавил эксперт.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала