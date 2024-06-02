В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине
TAC: администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине, пишет The American Conservative.
"Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал изданию директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.
"Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал изданию директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.
В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.
"Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее", — добавил эксперт.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
"Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее", — добавил эксперт.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.