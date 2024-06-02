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СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 02.06.2024 (обновлено: 15:46 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949968887.html
СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием
СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием - РИА Новости, 02.06.2024
СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием
ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider. "Украина может столкнуться с трудностями... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:54
2024-06-02T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider. "Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в публикации.Как напомнили авторы статьи, украинские чиновники сообщили The New York Times, что им необходимо больше оперативной информации и разведданных от США и союзников ЕС о целях в России. Однако далеко не очевидно, что Вашингтон изменит свою позицию и предложит разведданные в поддержку таких ударов, пишет BI. "В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах", — отмечается в материале. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием

BI: ВСУ ждут проблемы при получении разведданных для ударов по России

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider.

"Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в публикации.
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Как напомнили авторы статьи, украинские чиновники сообщили The New York Times, что им необходимо больше оперативной информации и разведданных от США и союзников ЕС о целях в России. Однако далеко не очевидно, что Вашингтон изменит свою позицию и предложит разведданные в поддержку таких ударов, пишет BI.

"В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах", — отмечается в материале.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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