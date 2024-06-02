СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием
BI: ВСУ ждут проблемы при получении разведданных для ударов по России
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider.
"Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в публикации.
"Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в публикации.
Как напомнили авторы статьи, украинские чиновники сообщили The New York Times, что им необходимо больше оперативной информации и разведданных от США и союзников ЕС о целях в России. Однако далеко не очевидно, что Вашингтон изменит свою позицию и предложит разведданные в поддержку таких ударов, пишет BI.
"В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах", — отмечается в материале.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
"В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах", — отмечается в материале.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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