https://ria.ru/20240602/ukraina-1949968887.html

СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием

СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием - РИА Новости, 02.06.2024

СМИ узнали, что ждет Киев после разрешения бить по России западным оружием

ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider. "Украина может столкнуться с трудностями... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:54

2024-06-02T08:54

2024-06-02T15:46

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с проблемами после разрешения бить оружием Запада по территории России, пишет Business Insider. "Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в публикации.Как напомнили авторы статьи, украинские чиновники сообщили The New York Times, что им необходимо больше оперативной информации и разведданных от США и союзников ЕС о целях в России. Однако далеко не очевидно, что Вашингтон изменит свою позицию и предложит разведданные в поддержку таких ударов, пишет BI. "В противном случае ВСУ при целеуказании придется ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах", — отмечается в материале. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html

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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, нато