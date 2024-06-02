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Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 02.06.2024 (обновлено: 08:47 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949968025.html
Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине
Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине - РИА Новости, 02.06.2024
Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) препятствует прямым поставкам оружия Киеву из мусульманско-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:45
2024-06-02T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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милорад додик
нато
вооруженные силы украины
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) препятствует прямым поставкам оружия Киеву из мусульманско-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ, другая часть страны), заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик. "Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент. Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем", — отметил Додик в разговоре с агентством. Министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцеговины, политик из Республики Сербской, Сташа Кошарац в марте потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке было проигнорировано. Министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал в марте в СМИ, что в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину, не раскрывая никаких подробностей. На вопрос министра безопасности (глава МВД БиГ), серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях и условиях производства дронов-камикадзе для Украины идет речь, он не ответил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
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в мире, украина, россия, киев, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, босния и герцеговина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Милорад Додик, НАТО, Вооруженные силы Украины, Босния и Герцеговина
Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине

Додик: Республика Сербская БиГ препятствует прямым поставкам оружия Украине

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) препятствует прямым поставкам оружия Киеву из мусульманско-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ, другая часть страны), заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик.
"Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент. Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем", — отметил Додик в разговоре с агентством.
Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции Буря - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"
8 апреля, 08:00
Министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцеговины, политик из Республики Сербской, Сташа Кошарац в марте потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке было проигнорировано. Министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал в марте в СМИ, что в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину, не раскрывая никаких подробностей. На вопрос министра безопасности (глава МВД БиГ), серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях и условиях производства дронов-камикадзе для Украины идет речь, он не ответил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевМилорад ДодикНАТОВооруженные силы УкраиныБосния и Герцеговина
 
 
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