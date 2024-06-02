Додик ответил на вопрос о поставках БиГ оружия Украине
Додик: Республика Сербская БиГ препятствует прямым поставкам оружия Украине
© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) препятствует прямым поставкам оружия Киеву из мусульманско-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ, другая часть страны), заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик.
"Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент. Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем", — отметил Додик в разговоре с агентством.
Министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцеговины, политик из Республики Сербской, Сташа Кошарац в марте потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке было проигнорировано. Министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал в марте в СМИ, что в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину, не раскрывая никаких подробностей. На вопрос министра безопасности (глава МВД БиГ), серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях и условиях производства дронов-камикадзе для Украины идет речь, он не ответил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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