Рейтинг@Mail.ru
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 02.06.2024 (обновлено: 08:48 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949959028.html
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут - РИА Новости, 02.06.2024
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:01
2024-06-02T08:48
в мире
украина
николаевская область
николаев (украина)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949967894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1ad6a2cc6cd8ac5b88a2289540fdc66.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут. По словам Юрия, он встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области. "В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: "Вам просто отметиться, вечером уже дома будете"", - вспоминает военнопленный. Однако после заполнения документов Водяна повезли в Николаев на медкомиссию. "Медкомиссия за пятнадцать минут прошла", - уточнил Юрий, у которого, по его словам, была отсрочка по состоянию здоровья. Он с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония. Водян добавил, что у многих мобилизованных на Украине похожая история - сотрудники ТЦК в основном ловили мужчин призывного возраста в небольших селах и районных центрах Украины. "Большинство (мобилизованных - ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты", - отметил военнопленный.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
украина
николаевская область
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Везде годен". Украинец с астмой попал на передовую после медкомиссии за 15 минут
Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут.
2024-06-02T06:01
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949967894_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fefe44a79b712f79b6efba8e73333a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область, николаев (украина), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут

Пленный Водян: сотрудники ТЦК мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут.
По словам Юрия, он встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области.
Военнопленный о том, как украинские военкоматы ловили мужчин на блокпостах - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации
18 мая, 05:33
"В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: "Вам просто отметиться, вечером уже дома будете"", - вспоминает военнопленный.
Однако после заполнения документов Водяна повезли в Николаев на медкомиссию.
"Медкомиссия за пятнадцать минут прошла", - уточнил Юрий, у которого, по его словам, была отсрочка по состоянию здоровья. Он с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.
Водян добавил, что у многих мобилизованных на Украине похожая история - сотрудники ТЦК в основном ловили мужчин призывного возраста в небольших селах и районных центрах Украины.
"Большинство (мобилизованных - ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты", - отметил военнопленный.
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Вчера, 03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьНиколаев (Украина)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала