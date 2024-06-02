https://ria.ru/20240602/ukraina-1949959028.html

Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут

Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут - РИА Новости, 02.06.2024

Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:01

2024-06-02T06:01

2024-06-02T08:48

в мире

украина

николаевская область

николаев (украина)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949967894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1ad6a2cc6cd8ac5b88a2289540fdc66.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут. По словам Юрия, он встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области. "В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: "Вам просто отметиться, вечером уже дома будете"", - вспоминает военнопленный. Однако после заполнения документов Водяна повезли в Николаев на медкомиссию. "Медкомиссия за пятнадцать минут прошла", - уточнил Юрий, у которого, по его словам, была отсрочка по состоянию здоровья. Он с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония. Водян добавил, что у многих мобилизованных на Украине похожая история - сотрудники ТЦК в основном ловили мужчин призывного возраста в небольших селах и районных центрах Украины. "Большинство (мобилизованных - ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты", - отметил военнопленный.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

украина

николаевская область

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Везде годен". Украинец с астмой попал на передовую после медкомиссии за 15 минут Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут. 2024-06-02T06:01 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаевская область, николаев (украина), вооруженные силы украины