https://ria.ru/20240602/ukraina-1949959028.html
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут - РИА Новости, 02.06.2024
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:01
2024-06-02T06:01
2024-06-02T08:48
в мире
украина
николаевская область
николаев (украина)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949967894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1ad6a2cc6cd8ac5b88a2289540fdc66.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут. По словам Юрия, он встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области. "В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: "Вам просто отметиться, вечером уже дома будете"", - вспоминает военнопленный. Однако после заполнения документов Водяна повезли в Николаев на медкомиссию. "Медкомиссия за пятнадцать минут прошла", - уточнил Юрий, у которого, по его словам, была отсрочка по состоянию здоровья. Он с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония. Водян добавил, что у многих мобилизованных на Украине похожая история - сотрудники ТЦК в основном ловили мужчин призывного возраста в небольших селах и районных центрах Украины. "Большинство (мобилизованных - ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты", - отметил военнопленный.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
украина
николаевская область
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949967894_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fefe44a79b712f79b6efba8e73333a52.jpg
"Везде годен". Украинец с астмой попал на передовую после медкомиссии за 15 минут
Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут.
2024-06-02T06:01
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, николаев (украина), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
Пленный Водян: сотрудники ТЦК мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут.
По словам Юрия, он встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области
.
"В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: "Вам просто отметиться, вечером уже дома будете"", - вспоминает военнопленный.
Однако после заполнения документов Водяна повезли в Николаев
на медкомиссию.
"Медкомиссия за пятнадцать минут прошла", - уточнил Юрий, у которого, по его словам, была отсрочка по состоянию здоровья. Он с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.
Водян добавил, что у многих мобилизованных на Украине похожая история - сотрудники ТЦК в основном ловили мужчин призывного возраста в небольших селах и районных центрах Украины.
"Большинство (мобилизованных - ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты", - отметил военнопленный.