https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html

На западной границе Украины погибли 45 уклонистов

На западной границе Украины погибли 45 уклонистов - РИА Новости, 02.06.2024

На западной границе Украины погибли 45 уклонистов

По меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на западной границе, сообщило западное региональное управление... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T05:21

2024-06-02T05:21

2024-06-02T14:53

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на западной границе, сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. "Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия. <...> Только в течение мая в Тисе (река, проходящая по границе Украины с Румынией и Венгрией. — Прим. ред.) обнаружены десять тонущих", — написало управление в Facebook*, пояснив, что погибших больше 45, а "львиная доля погибла во время заплыва через пограничную Тису". В ведомстве добавили, что пограничники спасли тех, "кого смогли", а также указали на то, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи — оставленной правонарушителями еды". "Однако кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал ли в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", — добавили в управлении. Ряд украинских СМИ, начиная с конца 2023 года, сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

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