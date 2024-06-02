https://ria.ru/20240602/ukraina-1949952949.html

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине

Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России ведет к эскалации конфликта,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T03:01

2024-06-02T03:01

2024-06-02T03:01

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России ведет к эскалации конфликта, разрушению НАТО и ЕС и говорит о желании американского руководства погубить как можно больше украинцев, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации", - констатировала Квятковски. По ее словам, такое решение американского руководства говорит о "политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО". "Этот мрачный подход, который влечет за собой серьезные последствия как для Украины, так и для Западной Европы, создает огромную неопределенность", - добавила экс-аналитик Пентагона. Она также ожидает, что подобное разрешение не приведет к ядерному конфликту, которого, тем не менее, желают некоторые в американском правительстве. По мнению эксперта, результатом такой политики Байдена станет политическое разрушении ЕС и НАТО. "Это последнее решение Байдена говорит нам о том, что он хочет, чтобы погибло больше украинцев, и он хочет, чтобы Украина прекратила свое существование, как совершенно абстрактная проблема", - подытожила Квятковски. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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россия, украина, сша, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире