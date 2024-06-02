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Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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03:01 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949952949.html
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине
Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России ведет к эскалации конфликта,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T03:01
2024-06-02T03:01
россия
украина
сша
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России ведет к эскалации конфликта, разрушению НАТО и ЕС и говорит о желании американского руководства погубить как можно больше украинцев, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации", - констатировала Квятковски. По ее словам, такое решение американского руководства говорит о "политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО". "Этот мрачный подход, который влечет за собой серьезные последствия как для Украины, так и для Западной Европы, создает огромную неопределенность", - добавила экс-аналитик Пентагона. Она также ожидает, что подобное разрешение не приведет к ядерному конфликту, которого, тем не менее, желают некоторые в американском правительстве. По мнению эксперта, результатом такой политики Байдена станет политическое разрушении ЕС и НАТО. "Это последнее решение Байдена говорит нам о том, что он хочет, чтобы погибло больше украинцев, и он хочет, чтобы Украина прекратила свое существование, как совершенно абстрактная проблема", - подытожила Квятковски. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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россия, украина, сша, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала решение Байдена по Украине

Экс-аналитик Квятковски: решение Байдена по Украине ведет к эскалации конфликта

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России ведет к эскалации конфликта, разрушению НАТО и ЕС и говорит о желании американского руководства погубить как можно больше украинцев, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
"Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации", - констатировала Квятковски.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
По ее словам, такое решение американского руководства говорит о "политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО".
"Этот мрачный подход, который влечет за собой серьезные последствия как для Украины, так и для Западной Европы, создает огромную неопределенность", - добавила экс-аналитик Пентагона.
Она также ожидает, что подобное разрешение не приведет к ядерному конфликту, которого, тем не менее, желают некоторые в американском правительстве. По мнению эксперта, результатом такой политики Байдена станет политическое разрушении ЕС и НАТО.
"Это последнее решение Байдена говорит нам о том, что он хочет, чтобы погибло больше украинцев, и он хочет, чтобы Украина прекратила свое существование, как совершенно абстрактная проблема", - подытожила Квятковски.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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