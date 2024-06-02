https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html

На Украине предрекли "катастрофический" отопительный сезон

На Украине предрекли "катастрофический" отопительный сезон - РИА Новости, 02.06.2024

На Украине предрекли "катастрофический" отопительный сезон

Следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" экс-министр топлива и энергетики Иван... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T01:29

2024-06-02T01:29

2024-06-02T01:31

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков, посоветовав жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах. "Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелая. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель", - заявил Плачков. По его словам, "особенно нужно подготовиться" сотрудникам сферы коммунальных услуг. "В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической", - подчеркнул он. В апреле глава украинской национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949923325.html

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в мире, украина, запорожье, харьков, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк