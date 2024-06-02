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В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 02.06.2024
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14:41 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ugroza-1950012359.html
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 02.06.2024
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским
Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:41
2024-06-02T14:41
происшествия
ленинградская область
выборг
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в субботу экипаж патрульно-постовой службы прибыл в дом на Травяной улице Выборга, где нетрезвый мужчина угрожал своей матери. Несмотря на то, что полицейские применили газовый баллончик в качестве спецсредства, он продолжал вести себя агрессивно. "Вооружённый ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и начал движение в сторону полицейских, угрожая им убийством. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего", – говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники полиции незамедлительно оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", – заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943507800.html
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происшествия, ленинградская область, выборг, россия
Происшествия, Ленинградская область, Выборг, Россия
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским

Мужчина, угрожавший зарезать полицейских, обезврежен в Ленинградской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в субботу экипаж патрульно-постовой службы прибыл в дом на Травяной улице Выборга, где нетрезвый мужчина угрожал своей матери. Несмотря на то, что полицейские применили газовый баллончик в качестве спецсредства, он продолжал вести себя агрессивно.
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"Вооружённый ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и начал движение в сторону полицейских, угрожая им убийством. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего", – говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники полиции незамедлительно оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков.
"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", – заключили в ГУМВД.
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