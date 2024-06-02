https://ria.ru/20240602/ugroza-1950012359.html

В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским

В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 02.06.2024

В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским

Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:41

2024-06-02T14:41

2024-06-02T14:41

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ленинградская область

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в субботу экипаж патрульно-постовой службы прибыл в дом на Травяной улице Выборга, где нетрезвый мужчина угрожал своей матери. Несмотря на то, что полицейские применили газовый баллончик в качестве спецсредства, он продолжал вести себя агрессивно. "Вооружённый ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и начал движение в сторону полицейских, угрожая им убийством. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего", – говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники полиции незамедлительно оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", – заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943507800.html

https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html

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происшествия, ленинградская область, выборг, россия