https://ria.ru/20240602/ugroza-1950012359.html
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 02.06.2024
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским
Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:41
2024-06-02T14:41
2024-06-02T14:41
происшествия
ленинградская область
выборг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в субботу экипаж патрульно-постовой службы прибыл в дом на Травяной улице Выборга, где нетрезвый мужчина угрожал своей матери. Несмотря на то, что полицейские применили газовый баллончик в качестве спецсредства, он продолжал вести себя агрессивно. "Вооружённый ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и начал движение в сторону полицейских, угрожая им убийством. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего", – говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники полиции незамедлительно оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", – заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943507800.html
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html
ленинградская область
выборг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, выборг, россия
Происшествия, Ленинградская область, Выборг, Россия
В Ленинградской области обезвредили мужчину, угрожавшего полицейским
Мужчина, угрожавший зарезать полицейских, обезврежен в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости.
Полицейский обезвредил нетрезвого жителя города Выборг Ленинградской области, который был вооружен ножом и угрожал убить правоохранителей, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в субботу экипаж патрульно-постовой службы прибыл в дом на Травяной улице Выборга, где нетрезвый мужчина угрожал своей матери. Несмотря на то, что полицейские применили газовый баллончик в качестве спецсредства, он продолжал вести себя агрессивно.
"Вооружённый ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и начал движение в сторону полицейских, угрожая им убийством. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего", – говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники полиции незамедлительно оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков.
"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", – заключили в ГУМВД.