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В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 02.06.2024 (обновлено: 18:16 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/udary-1950037524.html
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России - РИА Новости, 02.06.2024
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России
Целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:15
2024-06-02T18:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сша
джон кирби
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Они (Украина - ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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россия, украина, в мире, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России

Кирби: целями ударов ВСУ вглубь РФ являются огневые позиции и логистические базы

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Они (Украина - ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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