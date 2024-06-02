https://ria.ru/20240602/udary-1950037524.html

В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России

В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России - РИА Новости, 02.06.2024

В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России

Целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T18:15

2024-06-02T18:15

2024-06-02T18:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Они (Украина - ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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россия, украина, в мире, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато