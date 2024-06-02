https://ria.ru/20240602/ucheniya-1950024809.html

США, Япония и Южная Корея договорились провести новые военные учения

США, Япония и Южная Корея договорились провести новые военные учения - РИА Новости, 02.06.2024

США, Япония и Южная Корея договорились провести новые военные учения

США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:13

2024-06-02T16:13

2024-06-02T16:13

сша

япония

южная корея

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного заявления по итогам встречи глав оборонных ведомств трех стран в Сингапуре. "Госсекретарь и министры решили провести этим летом первую итерацию нового многопланового трехстороннего учения Freedom Edge. Они подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с многолетним планом трехсторонних учений", - говорится в заявлении, текст которого опубликовал Пентагон. По данным агентства Рёнхап, учения будут проходить в различных сферах, включая воздух, море, подводный мир и киберпространство. Конкретная информация о сроках и месте проведения не приводится.

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

сша

япония

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, япония, южная корея, министерство обороны сша, в мире