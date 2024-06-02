В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Хмельницкой области объявили в 01.00 мск. Спустя 13 минут тревогу объявили в Черновицкой области. В 01.30 тревога прозвучала в Черкасской области.
Ранее объявленная тревога по-прежнему звучит в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал о взрывах в Днепропетровске. При этом воздушную тревогу в Днепропетровской области, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, объявили спустя несколько минут после того, как СМИ сообщили о взрывах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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