В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в восьми областях Украины звучит воздушная тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с раннего утра субботы. В Кировоградской области тревогу объявили в 00.06 мск, в Винницкой - в 00.20. Спустя четыре минуты сигнал тревоги объявили в Черкасской и Полтавской областях.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал о взрывах в Днепропетровске. При этом воздушную тревогу в Днепропетровской области, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, объявили спустя несколько минут после того, как СМИ сообщили о взрывах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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