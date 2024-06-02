https://ria.ru/20240602/trevoga-1949946943.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Одесской,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T00:44

2024-06-02T00:44

2024-06-02T01:06

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с раннего утра субботы. В Кировоградской области тревогу объявили в 00.06 мск, в Винницкой - в 00.20. Спустя четыре минуты сигнал тревоги объявили в Черкасской и Полтавской областях. Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал о взрывах в Днепропетровске. При этом воздушную тревогу в Днепропетровской области, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, объявили спустя несколько минут после того, как СМИ сообщили о взрывах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировоградская область, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина