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Республиканская партия примет победу Байдена, если выборы будут честными - РИА Новости, 02.06.2024
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21:43 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/tramp-1950059787.html
Республиканская партия примет победу Байдена, если выборы будут честными
Республиканская партия примет победу Байдена, если выборы будут честными - РИА Новости, 02.06.2024
Республиканская партия примет победу Байдена, если выборы будут честными
Республиканская партия США примет возможную победу президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства только в том случае, если они будут... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:43
2024-06-02T21:43
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Республиканская партия США примет возможную победу президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства только в том случае, если они будут свободными, честными и прозрачными, заявила сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара. “Конечно примем (результаты выборов 2024 года - ред.), если это будут свободные, честные и прозрачные выборы”, - сообщила она в интервью телеканалу CNN. По словам Лары Трамп, нацкомитет партии делает все возможное, чтобы обеспечить именно такое голосование и не допустить повторения ситуации 2020 года. Она отметила, что тогда “в половине страны были огромные, масштабные вопросы о произошедшем, на которые так и не было получено ответов”. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240602/tramp-1950059203.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Республиканская партия примет победу Байдена, если выборы будут честными

Лара Трамп: республиканцы примут победу Байдена, если выборы будут честными

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Республиканская партия США примет возможную победу президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства только в том случае, если они будут свободными, честными и прозрачными, заявила сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара.
“Конечно примем (результаты выборов 2024 года - ред.), если это будут свободные, честные и прозрачные выборы”, - сообщила она в интервью телеканалу CNN.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора
Вчера, 21:35
По словам Лары Трамп, нацкомитет партии делает все возможное, чтобы обеспечить именно такое голосование и не допустить повторения ситуации 2020 года. Она отметила, что тогда “в половине страны были огромные, масштабные вопросы о произошедшем, на которые так и не было получено ответов”.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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