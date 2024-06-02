https://ria.ru/20240602/tramp-1950044929.html

Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп

Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп - РИА Новости, 02.06.2024

Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп

Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:26

2024-06-02T19:26

2024-06-02T19:26

сша

нью-йорк (город)

в мире

дональд трамп

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. В воскресном интервью телеканалу Fox News бывший американский лидер и кандидат на новый срок главы государства согласился с утверждением журналистов о том, что вера американцев в государственную систему оказалась полностью подорвана. "Да. Так и должно было случиться", - ответил он. По мнению Трампа, для восстановления доверия к американским государственным институтам, включая спецслужбы ЦРУ и ФБР, он намерен рассекретить материалы о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, об убийстве президента США Джона Кеннеди и о скандальном финансисте Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. "Ключом к действительно хорошему правительству является человек, который находится на самом верху", - подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html

https://ria.ru/20240531/mask-1949783990.html

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сша, нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), фбр