https://ria.ru/20240602/tramp-1950044929.html
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп - РИА Новости, 02.06.2024
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп
Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:26
2024-06-02T19:26
2024-06-02T19:26
сша
нью-йорк (город)
в мире
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. В воскресном интервью телеканалу Fox News бывший американский лидер и кандидат на новый срок главы государства согласился с утверждением журналистов о том, что вера американцев в государственную систему оказалась полностью подорвана. "Да. Так и должно было случиться", - ответил он. По мнению Трампа, для восстановления доверия к американским государственным институтам, включая спецслужбы ЦРУ и ФБР, он намерен рассекретить материалы о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, об убийстве президента США Джона Кеннеди и о скандальном финансисте Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. "Ключом к действительно хорошему правительству является человек, который находится на самом верху", - подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html
https://ria.ru/20240531/mask-1949783990.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), фбр
США, Нью-Йорк (город), В мире, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп
Трамп: доверие американцев к политической системе и спецслужбам подорвано