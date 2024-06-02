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Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп - РИА Новости, 02.06.2024
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19:26 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/tramp-1950044929.html
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп - РИА Новости, 02.06.2024
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп
Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:26
2024-06-02T19:26
сша
нью-йорк (город)
в мире
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп. В воскресном интервью телеканалу Fox News бывший американский лидер и кандидат на новый срок главы государства согласился с утверждением журналистов о том, что вера американцев в государственную систему оказалась полностью подорвана. "Да. Так и должно было случиться", - ответил он. По мнению Трампа, для восстановления доверия к американским государственным институтам, включая спецслужбы ЦРУ и ФБР, он намерен рассекретить материалы о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, об убийстве президента США Джона Кеннеди и о скандальном финансисте Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. "Ключом к действительно хорошему правительству является человек, который находится на самом верху", - подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html
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сша, нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), фбр
США, Нью-Йорк (город), В мире, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Доверие американцев к политической системе подорвано, заявил Трамп

Трамп: доверие американцев к политической системе и спецслужбам подорвано

© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Доверие американцев к политической системе и спецслужбам США полностью подорвано, считает бывший президент США Дональд Трамп.
В воскресном интервью телеканалу Fox News бывший американский лидер и кандидат на новый срок главы государства согласился с утверждением журналистов о том, что вера американцев в государственную систему оказалась полностью подорвана.
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"Да. Так и должно было случиться", - ответил он.
По мнению Трампа, для восстановления доверия к американским государственным институтам, включая спецслужбы ЦРУ и ФБР, он намерен рассекретить материалы о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, об убийстве президента США Джона Кеннеди и о скандальном финансисте Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
"Ключом к действительно хорошему правительству является человек, который находится на самом верху", - подчеркнул Трамп.
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СШАНью-Йорк (город)В миреДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
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