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Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора - РИА Новости, 02.06.2024
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17:10 02.06.2024 (обновлено: 17:46 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/tramp-1950030493.html
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора - РИА Новости, 02.06.2024
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора
Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признался, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:10
2024-06-02T17:46
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признался, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой документации. "Я с этим соглашусь", — заявил экс-президент США на вопрос о домашнем аресте или тюремном сроке в качестве приговора. Трамп добавил, что допускает возможность подобного исхода.По мнению политика, суд над ним создает угрозу социального напряжения и может оказаться переломным моментом для американцев.Суд в Нью-Йорке огласит свое решение 11 июля, а на 15 июля назначено открытие конвенции Республиканской партии, где ожидается официальное выдвижение Трампа кандидатом на следующие президентские выборы. Близость этих двух дат политик считает преднамеренной."Это часть игры", — заявил он.Кроме того, экс-президент указал на преднамеренные нарушения в судебном процессе со стороны судьи Хуана Мерчана, который отказал в выступлении некоторым свидетелям, не желая, чтобы они давали показания перед жюри присяжных.В минувшую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его права участвовать в президентских выборах. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост президента.
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора

Трамп заявил, что готов к тюремному сроку в случае обвинительного приговора

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признался, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой документации.
"Я с этим соглашусь", — заявил экс-президент США на вопрос о домашнем аресте или тюремном сроке в качестве приговора.
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Трамп добавил, что допускает возможность подобного исхода.
По мнению политика, суд над ним создает угрозу социального напряжения и может оказаться переломным моментом для американцев.
Суд в Нью-Йорке огласит свое решение 11 июля, а на 15 июля назначено открытие конвенции Республиканской партии, где ожидается официальное выдвижение Трампа кандидатом на следующие президентские выборы. Близость этих двух дат политик считает преднамеренной.
"Это часть игры", — заявил он.
Кроме того, экс-президент указал на преднамеренные нарушения в судебном процессе со стороны судьи Хуана Мерчана, который отказал в выступлении некоторым свидетелям, не желая, чтобы они давали показания перед жюри присяжных.
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В минувшую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его права участвовать в президентских выборах.
Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.
Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост президента.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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