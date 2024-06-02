https://ria.ru/20240602/tramp-1950030493.html

Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора

Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора - РИА Новости, 02.06.2024

Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признался, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:10

2024-06-02T17:10

2024-06-02T17:46

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признался, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой документации. "Я с этим соглашусь", — заявил экс-президент США на вопрос о домашнем аресте или тюремном сроке в качестве приговора. Трамп добавил, что допускает возможность подобного исхода.По мнению политика, суд над ним создает угрозу социального напряжения и может оказаться переломным моментом для американцев.Суд в Нью-Йорке огласит свое решение 11 июля, а на 15 июля назначено открытие конвенции Республиканской партии, где ожидается официальное выдвижение Трампа кандидатом на следующие президентские выборы. Близость этих двух дат политик считает преднамеренной."Это часть игры", — заявил он.Кроме того, экс-президент указал на преднамеренные нарушения в судебном процессе со стороны судьи Хуана Мерчана, который отказал в выступлении некоторым свидетелям, не желая, чтобы они давали показания перед жюри присяжных.В минувшую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его права участвовать в президентских выборах. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост президента.

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html

https://ria.ru/20240522/tramp-1947553568.html

https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html

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в мире, сша, дональд трамп