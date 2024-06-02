https://ria.ru/20240602/svo-1950017526.html

Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации

Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2024

Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации

Заместитель командира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер раскрыл, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:21

2024-06-02T15:21

2024-06-02T15:33

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель командира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер раскрыл, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших воинов, его историю опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны России."Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой "птичек" (вражеских дронов – прим.ред.) противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", — рассказал он.Потом, вспоминает "Адлер", к нему на помощь подоспели товарищи.Боец признался, что боялся, отметив, что бесстрашие - это неправильно. Когда человек испытывает страх, он более боеспособен, заключил военный.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html

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