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Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 02.06.2024 (обновлено: 15:33 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/svo-1950017526.html
Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации
Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2024
Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации
Заместитель командира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер раскрыл, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:21
2024-06-02T15:33
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель командира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер раскрыл, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших воинов, его историю опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны России."Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой "птичек" (вражеских дронов – прим.ред.) противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", — рассказал он.Потом, вспоминает "Адлер", к нему на помощь подоспели товарищи.Боец признался, что боялся, отметив, что бесстрашие - это неправильно. Когда человек испытывает страх, он более боеспособен, заключил военный.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец ВС России рассказал о "чуде" в зоне спецоперации

Боец ВС РФ "Адлер" рассказал, как обманул рой украинских дронов

© Герои спецоперации Z/TelegramЗамкомандира батальона "Кубань Z", кавалер ордена Мужества с позывным "Адлер"
Замкомандира батальона Кубань Z, кавалер ордена Мужества с позывным Адлер
© Герои спецоперации Z/Telegram
Замкомандира батальона "Кубань Z", кавалер ордена Мужества с позывным "Адлер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заместитель командира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер раскрыл, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших воинов, его историю опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны России.
"Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой "птичек" (вражеских дронов – прим.ред.) противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", — рассказал он.
Потом, вспоминает "Адлер", к нему на помощь подоспели товарищи.
Боец признался, что боялся, отметив, что бесстрашие - это неправильно. Когда человек испытывает страх, он более боеспособен, заключил военный.
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