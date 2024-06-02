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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 02.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:05

2024-06-02T12:05

2024-06-02T12:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

работино

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 105-мм орудие М119 производства США", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)