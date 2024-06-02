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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 02.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:05
2024-06-02T12:05
2024-06-02T12:27
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 105-мм орудие М119 производства США", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ
МО: группировка войск "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 105-мм орудие М119 производства США", - отмечает МО РФ.