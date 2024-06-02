Рейтинг@Mail.ru
США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.06.2024 (обновлено: 23:22 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/svini-1950061561.html
США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ
США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024
США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ
Так называемые суперсвиньи из Канады могут создать серьезную угрозу для Соединенных Шатов, пишет Business Insider. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T22:03
2024-06-02T23:22
канада
сша
монтана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854358301_0:51:2180:1277_1920x0_80_0_0_bddc676bc8dc60290d730984c5c862af.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Так называемые суперсвиньи из Канады могут создать серьезную угрозу для Соединенных Шатов, пишет Business Insider."Исследователи предупреждают, что канадские "суперсвиньи" могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причем в особой опасности находятся четыре штата", — говорится в материале.Так называемые суперсвиньи — это животные, появившиеся от скрещения домашней свиньи и евразийского дикого кабана. Их завезли в Канаду в 1980-х в качестве нового экзотического продукта, поясняет автор статьи.Отмечается, что они питаются практически всем, охотясь на местные виды, такие как лягушки и саламандры, яйца гнездящихся на земле птиц, таких как утки и гуси, и даже белохвостых оленей. Этот вид свиней уничтожает сельскохозяйственные культуры, особенно кукурузу, поедая их или разрывая землю, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых. Они также переносят болезни, которыми могут заразиться другие животные и люди, говорится в публикации.По оценкам Министерства сельского хозяйства США, одичавшие свиньи уже наносят ущерб сельскому хозяйству страны на сумму 2,5 миллиарда долларов в год.Если канадские "суперсвиньи" смогут обосноваться в северных штатах, фермеры в более холодном климате — например, в Дакоте, Монтане и Миннесоте — вскоре тоже могут стать жертвами одичавших свиней, резюмирует автор.
https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html
https://ria.ru/20240402/tsikady-1937386884.html
канада
сша
монтана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854358301_243:0:2011:1326_1920x0_80_0_0_c2310dd88751b62bb631d629ee418dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, сша, монтана
Канада, США, Монтана
США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ

BI: канадские суперсвиньи могут вскоре вторгнуться на территорию США

© AP Photo / Eric GayДикие свиньи, Канада
Дикие свиньи, Канада - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Eric Gay
Дикие свиньи, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Так называемые суперсвиньи из Канады могут создать серьезную угрозу для Соединенных Шатов, пишет Business Insider.
"Исследователи предупреждают, что канадские "суперсвиньи" могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причем в особой опасности находятся четыре штата", — говорится в материале.
Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"
18 февраля, 06:45
Так называемые суперсвиньи — это животные, появившиеся от скрещения домашней свиньи и евразийского дикого кабана. Их завезли в Канаду в 1980-х в качестве нового экзотического продукта, поясняет автор статьи.
Отмечается, что они питаются практически всем, охотясь на местные виды, такие как лягушки и саламандры, яйца гнездящихся на земле птиц, таких как утки и гуси, и даже белохвостых оленей. Этот вид свиней уничтожает сельскохозяйственные культуры, особенно кукурузу, поедая их или разрывая землю, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых. Они также переносят болезни, которыми могут заразиться другие животные и люди, говорится в публикации.
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, одичавшие свиньи уже наносят ущерб сельскому хозяйству страны на сумму 2,5 миллиарда долларов в год.
Если канадские "суперсвиньи" смогут обосноваться в северных штатах, фермеры в более холодном климате — например, в Дакоте, Монтане и Миннесоте — вскоре тоже могут стать жертвами одичавших свиней, резюмирует автор.
Цикада сбрасывает панцирь, штат Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
2 апреля, 16:53
 
КанадаСШАМонтана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала