https://ria.ru/20240602/svini-1950061561.html

США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ

США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024

США грозит вторжение "суперсвиней", пишут СМИ

Так называемые суперсвиньи из Канады могут создать серьезную угрозу для Соединенных Шатов, пишет Business Insider. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:03

2024-06-02T22:03

2024-06-02T23:22

канада

сша

монтана

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Так называемые суперсвиньи из Канады могут создать серьезную угрозу для Соединенных Шатов, пишет Business Insider."Исследователи предупреждают, что канадские "суперсвиньи" могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причем в особой опасности находятся четыре штата", — говорится в материале.Так называемые суперсвиньи — это животные, появившиеся от скрещения домашней свиньи и евразийского дикого кабана. Их завезли в Канаду в 1980-х в качестве нового экзотического продукта, поясняет автор статьи.Отмечается, что они питаются практически всем, охотясь на местные виды, такие как лягушки и саламандры, яйца гнездящихся на земле птиц, таких как утки и гуси, и даже белохвостых оленей. Этот вид свиней уничтожает сельскохозяйственные культуры, особенно кукурузу, поедая их или разрывая землю, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых. Они также переносят болезни, которыми могут заразиться другие животные и люди, говорится в публикации.По оценкам Министерства сельского хозяйства США, одичавшие свиньи уже наносят ущерб сельскому хозяйству страны на сумму 2,5 миллиарда долларов в год.Если канадские "суперсвиньи" смогут обосноваться в северных штатах, фермеры в более холодном климате — например, в Дакоте, Монтане и Миннесоте — вскоре тоже могут стать жертвами одичавших свиней, резюмирует автор.

https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html

https://ria.ru/20240402/tsikady-1937386884.html

канада

сша

монтана

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канада, сша, монтана