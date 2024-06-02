Рейтинг@Mail.ru
Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 02.06.2024 (обновлено: 10:28 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/student-1949960648.html
Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину
Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину - РИА Новости, 02.06.2024
Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину
Экс-студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:36
2024-06-02T10:28
россия
украина
одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экс-студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на Украину. "В ближайшее время нет планов вернуться на Украину", — заявил РИА Новости Гулько, добавив, что сейчас он находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона. Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram*, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"**. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949959028.html
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину

Экс-студент МГУ Гулько заявил, что не собирается возвращаться на Украину

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экс-студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на Украину.
"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину", — заявил РИА Новости Гулько, добавив, что сейчас он находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.
Везде годен. Украинец с астмой попал на передовую после медкомиссии за 15 минут - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Украинец с астмой попал на фронт после медкомиссии за 15 минут
06:01
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram*, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"**.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Вчера, 03:37
 
РоссияУкраинаОдессаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала