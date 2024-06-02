https://ria.ru/20240602/student-1949960648.html

Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину

Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину - РИА Новости, 02.06.2024

Экс-студент МГУ заявил, что не планирует возвращаться на Украину

Экс-студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:36

2024-06-02T06:36

2024-06-02T10:28

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экс-студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на Украину. "В ближайшее время нет планов вернуться на Украину", — заявил РИА Новости Гулько, добавив, что сейчас он находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона. Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram*, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"**. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949959028.html

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

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россия, украина, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире