https://ria.ru/20240602/stambul-1950001382.html

В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома

В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024

В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома

Дом, обрушившийся в Стамбуле, строился с несоблюдением стандартов, а его надстройка была нелегальной, заявил министр окружающей среды и градостроительства... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:26

2024-06-02T13:26

2024-06-02T15:40

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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Дом, обрушившийся в Стамбуле, строился с несоблюдением стандартов, а его надстройка была нелегальной, заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X."По результатам предварительной проверки мы установили, что здание построено 36 лет назад, но позже к нему незаконно достроили полтора этажа", — написал он.Здание построили в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. По словам Озхасеки, дом изначально не соответствовал стандартам строительства и архитектуры — при его возведении использовался морской песок. Надстройка же дополнительно ухудшила стабильность здания, добавил министр.Четырехэтажный жилой дом обрушился утром в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. Погиб один человек, еще восемь пострадали.

https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

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в мире, стамбул, турция