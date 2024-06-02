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В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома
В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024
В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома
Дом, обрушившийся в Стамбуле, строился с несоблюдением стандартов, а его надстройка была нелегальной, заявил министр окружающей среды и градостроительства... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:26
2024-06-02T13:26
2024-06-02T15:40
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Дом, обрушившийся в Стамбуле, строился с несоблюдением стандартов, а его надстройка была нелегальной, заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X."По результатам предварительной проверки мы установили, что здание построено 36 лет назад, но позже к нему незаконно достроили полтора этажа", — написал он.Здание построили в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. По словам Озхасеки, дом изначально не соответствовал стандартам строительства и архитектуры — при его возведении использовался морской песок. Надстройка же дополнительно ухудшила стабильность здания, добавил министр.Четырехэтажный жилой дом обрушился утром в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. Погиб один человек, еще восемь пострадали.
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в мире, стамбул, турция
В Стамбуле назвали причину обрушения жилого дома
Власти заявили о нелегальной надстройке дома, рухнувшего в Стамбуле
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости.
Дом, обрушившийся в Стамбуле, строился с несоблюдением стандартов, а его надстройка была нелегальной, заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X
.
"По результатам предварительной проверки мы установили, что здание построено 36 лет назад, но позже к нему незаконно достроили полтора этажа", — написал он.
Здание построили в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. По словам Озхасеки, дом изначально не соответствовал стандартам строительства и архитектуры — при его возведении использовался морской песок. Надстройка же дополнительно ухудшила стабильность здания, добавил министр.
Четырехэтажный жилой дом обрушился утром в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. Погиб один человек, еще восемь пострадали.