https://ria.ru/20240602/stambul-1949984074.html

При обрушении дома в Стамбуле погиб человек

При обрушении дома в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 02.06.2024

При обрушении дома в Стамбуле погиб человек

Один человек погиб в результате обрушения четырехэтажного дома в Стамбуле, сообщили спасатели. Их слова приводит телеканал Ahaber. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:10

2024-06-02T11:10

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения четырехэтажного дома в Стамбуле, сообщили спасатели. Их слова приводит телеканал Ahaber.Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался магазин."Из-под обломков извлечено тело погибшего", - цитирует Ahaber заявление руководства пожарной службы Стамбула.Под обломками остается, предположительно, еще один человек, ранее спасателям удалось извлечь семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

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стамбул, в мире, турция