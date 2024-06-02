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Из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле спасли семь человек
Из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле спасли семь человек - РИА Новости, 02.06.2024
Из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле спасли семь человек
Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома семь человек, еще двое остаются под завалами, взрыв в качестве причины обрушения исключен, РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:15
2024-06-02T10:15
2024-06-02T10:28
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома семь человек, еще двое остаются под завалами, взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, под завалами остались люди."Спасатели извлекли из-под обломков семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. Ведется операция по спасению еще двух человек", - заявил Гюль журналистам.По его словам, здание было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин."Мы не обнаружили признаков взрыва после обрушения дома, это исключено", - заявил Гюль на вопрос о возможной причине обрушения. Губернатор отметил, что прокуратура Стамбула проверит обстоятельства инцидента.
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в мире, стамбул, турция
Из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле спасли семь человек
Спасатели извлекли семь человек из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома семь человек, еще двое остаются под завалами, взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, под завалами остались люди.
«
"Спасатели извлекли из-под обломков семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. Ведется операция по спасению еще двух человек", - заявил Гюль журналистам.
По его словам, здание было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин.
"Мы не обнаружили признаков взрыва после обрушения дома, это исключено", - заявил Гюль на вопрос о возможной причине обрушения. Губернатор отметил, что прокуратура Стамбула проверит обстоятельства инцидента.