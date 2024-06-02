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В Стамбуле обрушился жилой дом
В Стамбуле обрушился жилой дом - РИА Новости, 02.06.2024
В Стамбуле обрушился жилой дом
На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:11
2024-06-02T09:11
2024-06-02T12:27
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди, передает телеканал AHaber."Жилой дом по не установленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже. Под завалами остались люди", — говорится в сообщении.На место происшествия вызвали спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов.Вскоре одного человека удалось извлечь из-под завалов живым, ему оказали первую помощь. Затем вытащили еще семерых, двое из них в тяжелом состоянии. Позже стало известно о том, что как минимум один человек погиб. Еще один, предположительно, остается под завалами.По словам губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, здание было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. Признаков взрыва при обрушении не обнаружили, добавил он, отметив, что прокуратура проверит обстоятельства происшедшего.
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стамбул, в мире, турция
В Стамбуле обрушился жилой дом
На западе Стамбула обрушился четырехэтажный дом, под завалами остались люди
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости.
На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди, передает телеканал AHaber
.
«
"Жилой дом по не установленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже. Под завалами остались люди", — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов.
Вскоре одного человека удалось извлечь из-под завалов живым, ему оказали первую помощь. Затем вытащили еще семерых, двое из них в тяжелом состоянии.
Позже стало известно о том, что как минимум один человек погиб. Еще один, предположительно, остается под завалами.
По словам губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, здание было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. Признаков взрыва при обрушении не обнаружили, добавил он, отметив, что прокуратура проверит обстоятельства происшедшего.