https://ria.ru/20240602/stambul-1949970767.html

В Стамбуле обрушился жилой дом

В Стамбуле обрушился жилой дом - РИА Новости, 02.06.2024

В Стамбуле обрушился жилой дом

На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:11

2024-06-02T09:11

2024-06-02T12:27

стамбул

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949971842_0:204:633:560_1920x0_80_0_0_8300076d57ecf48d0da53934d6fe132a.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди, передает телеканал AHaber."Жилой дом по не установленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже. Под завалами остались люди", — говорится в сообщении.На место происшествия вызвали спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов.Вскоре одного человека удалось извлечь из-под завалов живым, ему оказали первую помощь. Затем вытащили еще семерых, двое из них в тяжелом состоянии. Позже стало известно о том, что как минимум один человек погиб. Еще один, предположительно, остается под завалами.По словам губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, здание было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. Признаков взрыва при обрушении не обнаружили, добавил он, отметив, что прокуратура проверит обстоятельства происшедшего.

https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, в мире, турция