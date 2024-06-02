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Американский сенатор назвал Нетаньяху военным преступником

Американский сенатор назвал Нетаньяху военным преступником - РИА Новости, 02.06.2024

Американский сенатор назвал Нетаньяху военным преступником

Американский сенатор Берни Сандерс в соцсети Х назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T00:06

2024-06-02T00:06

2024-06-02T00:20

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

берни сандерс

исмаил хания

хамас

международный уголовный суд

сша

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс в соцсети Х назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником. "Биньямин Нетаньяху - военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду", - написал Сандерс. Сандерс заявил, что согласен с ордером Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС. "Оба этих человека вовлечены в явные и возмутительные нарушения международных норм", - подчеркнул сенатор. Ранее лидеры американского конгресса пригласили Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат, отметив, что они присоединяются к Государству Израиль в борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан. Нетаньяху принял это приглашение. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, берни сандерс, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, сша