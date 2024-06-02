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"Будет ликвидирована". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 02.06.2024 (обновлено: 15:39 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html
"Будет ликвидирована". В США сделали заявление о спецоперации
"Будет ликвидирована". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 02.06.2024
"Будет ликвидирована". В США сделали заявление о спецоперации
Запад избавится от Украины, как только она окончательно потерпит крах в конфликте, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:56
2024-06-02T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
вооруженные силы украины
андрей белоусов
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запад избавится от Украины, как только она окончательно потерпит крах в конфликте, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Gegenpol."Ничто не изменит исход этой битвы. Россия победила. &lt;…&gt; Я думаю, что сейчас цель состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы нанести России как можно больше вреда, но затем она будет ликвидирована", — отметил он.По мнению бывшего военного, российских военных уже нельзя остановить. При этом Риттер добавил, что союзники вряд ли прислушиваются к призывам Владимира Зеленского о введении беспилотной зоны над страной, так как это означало бы акт войны против Москвы.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950012954.html
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в мире, россия, украина, москва, вооруженные силы украины, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы сша, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Будет ликвидирована". В США сделали заявление о спецоперации

Риттер: после поражения в конфликте Запад ликвидирует Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запад избавится от Украины, как только она окончательно потерпит крах в конфликте, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Gegenpol.
"Ничто не изменит исход этой битвы. Россия победила. <…> Я думаю, что сейчас цель состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы нанести России как можно больше вреда, но затем она будет ликвидирована", — отметил он.
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По мнению бывшего военного, российских военных уже нельзя остановить. При этом Риттер добавил, что союзники вряд ли прислушиваются к призывам Владимира Зеленского о введении беспилотной зоны над страной, так как это означало бы акт войны против Москвы.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАСкотт Риттер
 
 
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