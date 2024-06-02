https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949962236.html

ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец - РИА Новости, 02.06.2024

ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:05

2024-06-02T07:05

2024-06-02T07:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура". "Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он. По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией. "Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html

https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность