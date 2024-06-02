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ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец - РИА Новости, 02.06.2024
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец
ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:05
2024-06-02T07:05
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура". "Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он. По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией. "Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html
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ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец
Офицер батареи: ВСУ снижают применение орудий на Купянском направлении
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура".
"Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он.
По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией.
"Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.