Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949962236.html
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец - РИА Новости, 02.06.2024
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец
ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:05
2024-06-02T07:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура". "Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он. По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией. "Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html
https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Безопасность
ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

Офицер батареи: ВСУ снижают применение орудий на Купянском направлении

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура".
"Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
"Нет вариантов". В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине
Вчера, 22:54
По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией.
"Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
"Хватит неядерного": в США испугались ответа России на решение Запада
03:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала