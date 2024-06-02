Рейтинг@Mail.ru
СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 02.06.2024 (обновлено: 14:00 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/smi-1949970999.html
СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения
СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения - РИА Новости, 02.06.2024
СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения
Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:15
2024-06-02T14:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073817_0:184:3075:1915_1920x0_80_0_0_3549b0085c7b0f93102cef36d3bfa3e6.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со ссылкой на источник Центробанка."Сначала она подняла процентную ставку до 20 % — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной", — заявил источник.Второй собеседник издания рассказал, что коллеги прозвали Набиуллину "стальной Эльвирой" из-за ее твердого характера. Даже мужчины порой боялись входить в ее кабинет, заключил информатор.В Банке России пока не комментировали публикацию The Economist.Центробанк на экстренном заседании совета директоров в конце февраля 2022 года на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Регулятор объяснил это кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и заявил, что пошел на такой шаг в целях защитить сбережения граждан от обесценивания. Уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен. К сентябрю 2022 года ставка опустилась до 7,5%, но в июле 2023 года вновь начала расти и к декабрю достигла 16%.Представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год, Эльвира Набиуллина указала, что высокая ключевая ставка защищает доходы граждан. Она отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073817_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_92cd10029311f8f24a3ae831c8961d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения

The Economist: личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ставки до 20%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со ссылкой на источник Центробанка.
"Сначала она подняла процентную ставку до 20 % — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной", — заявил источник.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
10 апреля, 12:15
Второй собеседник издания рассказал, что коллеги прозвали Набиуллину "стальной Эльвирой" из-за ее твердого характера. Даже мужчины порой боялись входить в ее кабинет, заключил информатор.
В Банке России пока не комментировали публикацию The Economist.
Центробанк на экстренном заседании совета директоров в конце февраля 2022 года на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Регулятор объяснил это кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и заявил, что пошел на такой шаг в целях защитить сбережения граждан от обесценивания. Уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен. К сентябрю 2022 года ставка опустилась до 7,5%, но в июле 2023 года вновь начала расти и к декабрю достигла 16%.
Представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год, Эльвира Набиуллина указала, что высокая ключевая ставка защищает доходы граждан. Она отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.
Люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
22 марта, 15:41
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала