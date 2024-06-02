https://ria.ru/20240602/smi-1949970999.html

СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения

СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения - РИА Новости, 02.06.2024

СМИ: охрану Набиуллиной усилили после принятия важного решения

Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:15

2024-06-02T09:15

2024-06-02T14:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года, пишет The Economist со ссылкой на источник Центробанка."Сначала она подняла процентную ставку до 20 % — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной", — заявил источник.Второй собеседник издания рассказал, что коллеги прозвали Набиуллину "стальной Эльвирой" из-за ее твердого характера. Даже мужчины порой боялись входить в ее кабинет, заключил информатор.В Банке России пока не комментировали публикацию The Economist.Центробанк на экстренном заседании совета директоров в конце февраля 2022 года на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Регулятор объяснил это кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и заявил, что пошел на такой шаг в целях защитить сбережения граждан от обесценивания. Уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен. К сентябрю 2022 года ставка опустилась до 7,5%, но в июле 2023 года вновь начала расти и к декабрю достигла 16%.Представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год, Эльвира Набиуллина указала, что высокая ключевая ставка защищает доходы граждан. Она отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина