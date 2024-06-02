https://ria.ru/20240602/skandal-1950066263.html

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ - РИА Новости, 02.06.2024

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

Директор воронежской школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщил представитель... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T23:17

2024-06-02T23:17

2024-06-02T23:40

воронеж

анзор музаев

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Директор воронежской школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщил представитель мэрии."Директор <...> написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", — рассказали в администрации. На сайте школы № 11 Воронежа указано, что ее директор — Лариса Николаевна Хопрова, отличник народного просвещения. Она входила в государственную экзаменационную комиссию и фигурировала среди отстраненных специалистов.Скандал разразился 28 мая в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, школьниц при досмотре перед экзаменом в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали".В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова заявила, что взрослых, которые оказались задействованы в скандальной ситуации, отстранили от участия в едином госэкзамене.Региональный главк Следственного комитета России и местная прокуратура начали проверки.

https://ria.ru/20240601/ege-1949912958.html

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

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воронеж, анзор музаев, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), происшествия