https://ria.ru/20240602/skandal-1950066263.html
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ - РИА Новости, 02.06.2024
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор воронежской школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщил представитель... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:17
2024-06-02T23:17
2024-06-02T23:40
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анзор музаев
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Директор воронежской школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщил представитель мэрии."Директор <...> написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", — рассказали в администрации. На сайте школы № 11 Воронежа указано, что ее директор — Лариса Николаевна Хопрова, отличник народного просвещения. Она входила в государственную экзаменационную комиссию и фигурировала среди отстраненных специалистов.Скандал разразился 28 мая в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, школьниц при досмотре перед экзаменом в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали".В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова заявила, что взрослых, которые оказались задействованы в скандальной ситуации, отстранили от участия в едином госэкзамене.Региональный главк Следственного комитета России и местная прокуратура начали проверки.
https://ria.ru/20240601/ege-1949912958.html
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воронеж, анзор музаев, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), происшествия
Воронеж, Анзор Музаев, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Происшествия
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ
ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Директор воронежской школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщил представитель мэрии.
"Директор <...> написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", — рассказали в администрации.
На сайте школы № 11 Воронежа указано, что ее директор — Лариса Николаевна Хопрова, отличник народного просвещения. Она входила в государственную экзаменационную комиссию и фигурировала среди отстраненных специалистов.
Скандал разразился 28 мая в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, школьниц при досмотре перед экзаменом в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали".
В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.
Министр образования Воронежской области
Наталья Салогубова заявила, что взрослых, которые оказались задействованы в скандальной ситуации, отстранили от участия в едином госэкзамене.
Региональный главк Следственного комитета России и местная прокуратура начали проверки.