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В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме - РИА Новости, 02.06.2024
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12:30 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html
В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме
В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме - РИА Новости, 02.06.2024
В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме
Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:30
2024-06-02T12:30
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового туристического сбора, она госпитализирована, сообщает региональное СУСК РФ. Тридцатого мая девочка в составе группы учеников и в сопровождении преподавателей для проведения планового полевого туристического сбора прибыли в лесной массив на берег реки Вуокса у поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области. "Во время проведения тренировки руководители зарничного отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома ребенку, в результате чего она неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала вниз со значительной высоты. Вследствие падения ребенку причинены различные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время угроз для ее жизни нет. Следственными органами по факту травмирования 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерский район
В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме

В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме и получила травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового туристического сбора, она госпитализирована, сообщает региональное СУСК РФ.
Тридцатого мая девочка в составе группы учеников и в сопровождении преподавателей для проведения планового полевого туристического сбора прибыли в лесной массив на берег реки Вуокса у поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области.
«
"Во время проведения тренировки руководители зарничного отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома ребенку, в результате чего она неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала вниз со значительной высоты. Вследствие падения ребенку причинены различные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время угроз для ее жизни нет.
Следственными органами по факту травмирования 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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