https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html

В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме

В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме - РИА Новости, 02.06.2024

В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме

Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:30

2024-06-02T12:30

2024-06-02T12:30

происшествия

ленинградская область

россия

приозерский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового туристического сбора, она госпитализирована, сообщает региональное СУСК РФ. Тридцатого мая девочка в составе группы учеников и в сопровождении преподавателей для проведения планового полевого туристического сбора прибыли в лесной массив на берег реки Вуокса у поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области. "Во время проведения тренировки руководители зарничного отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома ребенку, в результате чего она неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала вниз со значительной высоты. Вследствие падения ребенку причинены различные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время угроз для ее жизни нет. Следственными органами по факту травмирования 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20220909/vorota-1815568938.html

ленинградская область

россия

приозерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район