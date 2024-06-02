В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме
В Ленинградской области девочка упала с высоты на скалодроме и получила травмы
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения 13-летней девочки со значительной высоты на скалодроме во время планового туристического сбора, она госпитализирована, сообщает региональное СУСК РФ.
Тридцатого мая девочка в составе группы учеников и в сопровождении преподавателей для проведения планового полевого туристического сбора прибыли в лесной массив на берег реки Вуокса у поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области.
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"Во время проведения тренировки руководители зарничного отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома ребенку, в результате чего она неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала вниз со значительной высоты. Вследствие падения ребенку причинены различные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время угроз для ее жизни нет.
Следственными органами по факту травмирования 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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