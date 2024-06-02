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Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах - РИА Новости, 02.06.2024
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23:02 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/serbiya-1950065397.html
Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах
Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах - РИА Новости, 02.06.2024
Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах
Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, заявил премьер и председатель СПП Милош... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:02
2024-06-02T23:02
в мире
белград (город)
сербия
александр вучич
милош вучевич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
союз правых сил
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, заявил премьер и председатель СПП Милош Вучевич. В 89 муниципалитетах Сербии, включая Белград, в воскресенье состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов. В столице страны правом голоса обладали немногим более 1,6 миллиона граждан. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирком должен сообщить предварительные результаты до 20.00 (21.00 мск) в понедельник. "Наша коалиция "Александр Вучич – Сербия завтра" кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения (нацменьшинства – ред.) и муниципалитета Тутин, победила во всех остальных городах и муниципалитетах", - заявил глава правительства вечером в штаб-квартире партии. Он также призвал правоохранительные органы расследовать попытки нападения на колл-центр СПС, сказав, что "такие центры есть в любой стране". Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила ранее, что днем группа злоумышленников устроила погром и отрезала электропитание в колл-центре партии на территории выставочного комплекса в городе Нови-Сад, при этом они вступили в потасовку с полицией. По данным МВД, этот инцидент стал единственным серьезным происшествием. Ключевыми является волеизъявление в Белграде. Всего в столичных выборах участвуют 14 партий и коалиций, лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии, названная в честь президента "Александр Вучич - Сербия побеждает". В нее также вошла Социалистическая партия Сербии вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, "Заветники" министра по делам семьи Милицы Джурджевич-Стаменковски и другие партнерские партии. В столице Сербии оппозиция поделена на две коалиции: "Саво Манойлович - Я - Белград" и "Выбираем Белград". Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в апреле назначила дату волеизъявления на муниципальных выборах 2 июня и призвала, чтобы голосование прошло "в соответствии с наивысшими демократическими стандартами". Часть оппозиционных сил призвала к бойкоту волеизъявления. Прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов 17 декабря 2023 года, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
https://ria.ru/20240514/vizit-1945762966.html
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в мире, белград (город), сербия, александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил
В мире, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Милош Вучевич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Союз Правых Сил
Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах

Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах в 85 муниципалитетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, заявил премьер и председатель СПП Милош Вучевич.
В 89 муниципалитетах Сербии, включая Белград, в воскресенье состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов. В столице страны правом голоса обладали немногим более 1,6 миллиона граждан. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирком должен сообщить предварительные результаты до 20.00 (21.00 мск) в понедельник.
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14 мая, 05:49
"Наша коалиция "Александр Вучич – Сербия завтра" кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения (нацменьшинства – ред.) и муниципалитета Тутин, победила во всех остальных городах и муниципалитетах", - заявил глава правительства вечером в штаб-квартире партии.
Он также призвал правоохранительные органы расследовать попытки нападения на колл-центр СПС, сказав, что "такие центры есть в любой стране".
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила ранее, что днем группа злоумышленников устроила погром и отрезала электропитание в колл-центре партии на территории выставочного комплекса в городе Нови-Сад, при этом они вступили в потасовку с полицией. По данным МВД, этот инцидент стал единственным серьезным происшествием.
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Ключевыми является волеизъявление в Белграде. Всего в столичных выборах участвуют 14 партий и коалиций, лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии, названная в честь президента "Александр Вучич - Сербия побеждает". В нее также вошла Социалистическая партия Сербии вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, "Заветники" министра по делам семьи Милицы Джурджевич-Стаменковски и другие партнерские партии.
В столице Сербии оппозиция поделена на две коалиции: "Саво Манойлович - Я - Белград" и "Выбираем Белград".
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Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в апреле назначила дату волеизъявления на муниципальных выборах 2 июня и призвала, чтобы голосование прошло "в соответствии с наивысшими демократическими стандартами". Часть оппозиционных сил призвала к бойкоту волеизъявления.
Прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов 17 декабря 2023 года, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
Милош Вучевич
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
15 мая, 15:33
 
В миреБелград (город)СербияАлександр ВучичМилош ВучевичИвица ДачичСербская прогрессивная партия (СПП)Союз Правых Сил
 
 
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