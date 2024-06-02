https://ria.ru/20240602/serbiya-1950065397.html

Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах

Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах - РИА Новости, 02.06.2024

Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, заявил премьер и председатель СПП Милош... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T23:02

2024-06-02T23:02

2024-06-02T23:02

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

милош вучевич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

союз правых сил

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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, заявил премьер и председатель СПП Милош Вучевич. В 89 муниципалитетах Сербии, включая Белград, в воскресенье состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов. В столице страны правом голоса обладали немногим более 1,6 миллиона граждан. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирком должен сообщить предварительные результаты до 20.00 (21.00 мск) в понедельник. "Наша коалиция "Александр Вучич – Сербия завтра" кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения (нацменьшинства – ред.) и муниципалитета Тутин, победила во всех остальных городах и муниципалитетах", - заявил глава правительства вечером в штаб-квартире партии. Он также призвал правоохранительные органы расследовать попытки нападения на колл-центр СПС, сказав, что "такие центры есть в любой стране". Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила ранее, что днем группа злоумышленников устроила погром и отрезала электропитание в колл-центре партии на территории выставочного комплекса в городе Нови-Сад, при этом они вступили в потасовку с полицией. По данным МВД, этот инцидент стал единственным серьезным происшествием. Ключевыми является волеизъявление в Белграде. Всего в столичных выборах участвуют 14 партий и коалиций, лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии, названная в честь президента "Александр Вучич - Сербия побеждает". В нее также вошла Социалистическая партия Сербии вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, "Заветники" министра по делам семьи Милицы Джурджевич-Стаменковски и другие партнерские партии. В столице Сербии оппозиция поделена на две коалиции: "Саво Манойлович - Я - Белград" и "Выбираем Белград". Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в апреле назначила дату волеизъявления на муниципальных выборах 2 июня и призвала, чтобы голосование прошло "в соответствии с наивысшими демократическими стандартами". Часть оппозиционных сил призвала к бойкоту волеизъявления. Прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов 17 декабря 2023 года, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

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https://ria.ru/20240525/serbiya-1948268512.html

https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил