https://ria.ru/20240602/senegal-1949975467.html

Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале

Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале - РИА Новости, 02.06.2024

Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале

Российские компании заинтересованы в строительстве портов в Сенегале, но конкретных проектов в этой сфере пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:51

2024-06-02T09:51

2024-06-02T09:51

экономика

сенегал

россия

западная африка

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в строительстве портов в Сенегале, но конкретных проектов в этой сфере пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "У российских компаний есть интерес к строительству портовой инфраструктуры в Сенегале, но конкретно наших проектов пока не существует. Да, они выходят с предложениями к сенегальским властям, но пока что никаких дополнительных контрактов не заключают. Может быть, при начале добычи каких-то полезных ископаемых, такая возможность будет востребована", - сказал Кураков. Он добавил, что сейчас в Западной Африке строится "крупнейший блоководный порт на территории Сенегала, но эмиратскими компаниями: с их финансированием, которое превышает один миллиард долларов". "Для сенегальцев важно, чтобы инвесторы приходили со своим финансированием. Сейчас большинство крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов действуют по принципу государственного частного партнерства. То есть, компания приходится со своим финансированием, реализует проект, получает доход от этого проекта, за счет которого компенсирует свои расходы. Вот в таком ключе они работают на данный момент и ждут таких же инициатив", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

сенегал

россия

западная африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сенегал, россия, западная африка