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Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале - РИА Новости, 02.06.2024
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09:51 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/senegal-1949975467.html
Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале
Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале - РИА Новости, 02.06.2024
Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале
Российские компании заинтересованы в строительстве портов в Сенегале, но конкретных проектов в этой сфере пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:51
2024-06-02T09:51
экономика
сенегал
россия
западная африка
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в строительстве портов в Сенегале, но конкретных проектов в этой сфере пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "У российских компаний есть интерес к строительству портовой инфраструктуры в Сенегале, но конкретно наших проектов пока не существует. Да, они выходят с предложениями к сенегальским властям, но пока что никаких дополнительных контрактов не заключают. Может быть, при начале добычи каких-то полезных ископаемых, такая возможность будет востребована", - сказал Кураков. Он добавил, что сейчас в Западной Африке строится "крупнейший блоководный порт на территории Сенегала, но эмиратскими компаниями: с их финансированием, которое превышает один миллиард долларов". "Для сенегальцев важно, чтобы инвесторы приходили со своим финансированием. Сейчас большинство крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов действуют по принципу государственного частного партнерства. То есть, компания приходится со своим финансированием, реализует проект, получает доход от этого проекта, за счет которого компенсирует свои расходы. Вот в таком ключе они работают на данный момент и ждут таких же инициатив", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html
сенегал
россия
западная африка
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экономика, сенегал, россия, западная африка
Экономика, Сенегал, Россия, Западная Африка
Посол рассказал об интересе российских компаний к проектам в Сенегале

Посол Кураков: компании из РФ заинтересованы в строительстве портов в Сенегале

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посл Российской Федерации в республике Сенегал и республике Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков
Чрезвычайный и полномочный посл Российской Федерации в республике Сенегал и республике Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посл Российской Федерации в республике Сенегал и республике Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в строительстве портов в Сенегале, но конкретных проектов в этой сфере пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
"У российских компаний есть интерес к строительству портовой инфраструктуры в Сенегале, но конкретно наших проектов пока не существует. Да, они выходят с предложениями к сенегальским властям, но пока что никаких дополнительных контрактов не заключают. Может быть, при начале добычи каких-то полезных ископаемых, такая возможность будет востребована", - сказал Кураков.
Он добавил, что сейчас в Западной Африке строится "крупнейший блоководный порт на территории Сенегала, но эмиратскими компаниями: с их финансированием, которое превышает один миллиард долларов".
"Для сенегальцев важно, чтобы инвесторы приходили со своим финансированием. Сейчас большинство крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов действуют по принципу государственного частного партнерства. То есть, компания приходится со своим финансированием, реализует проект, получает доход от этого проекта, за счет которого компенсирует свои расходы. Вот в таком ключе они работают на данный момент и ждут таких же инициатив", - заключил дипломат.
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ЭкономикаСенегалРоссияЗападная Африка
 
 
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