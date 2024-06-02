https://ria.ru/20240602/senegal-1949964800.html

Россия и Сенегал хотят создать комиссию по экономическому сотрудничеству

Россия и Сенегал хотят создать комиссию по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 02.06.2024

Россия и Сенегал хотят создать комиссию по экономическому сотрудничеству

Россия и Сенегал планируют создать комиссию по экономическому сотрудничеству, она может способствовать увеличению товарооборота, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:45

2024-06-02T07:45

2024-06-02T07:45

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал планируют создать комиссию по экономическому сотрудничеству, она может способствовать увеличению товарооборота, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы рассчитываем на создание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас все зависит от сенегальской стороны", - сказал Кураков. "С учетом того, что сменилось руководство Сенегала, я надеюсь, что интерес наших партнеров к этому сохранится. Если нам удастся все-таки заключить это соглашение, то товарооборот значительно увеличится", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

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сенегал, россия, в мире