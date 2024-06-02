https://ria.ru/20240602/senegal-1949960834.html

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, заявил посол

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, заявил посол - РИА Новости, 02.06.2024

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, заявил посол

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:38

2024-06-02T06:38

2024-06-02T06:38

сенегал

россия

дакар (город)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949715463_0:55:900:562_1920x0_80_0_0_87888bc068b3393f1ace404353b016ac.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. "Проблема для наших туристов - отсутствие прямых рейсов и достаточно дорогие билеты... Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией. До ковида туда летали чартеры, это направление пользовалось популярностью. Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли идет", - сказал Кураков. Дипломат отметил, что после налаживания туристического потока в Сенегал можно будет рассмотреть возможность строительства российскими предпринимателями отелей в Дакаре. "Как вариант, можно было бы первоначально предложить российским бизнесменам рассмотреть приобретение каких-то отелей в Сенегале или в соседней Гамбии", - добавил он. "Это направление увлечет тех людей, которые интересуются различными культурными направлениями, может быть, даже гастрономическими, или рыбалкой... Конечно, страна интересная, и я рекомендую сюда приезжать не только покупаться, но и пообщаться с ее жителями поближе, окунуться в их богатую культуру", - заключил Кураков.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

сенегал

россия

дакар (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сенегал, россия, дакар (город), в мире